Певица поделилась кадрами из фотосессии, которая была сделана около 10 лет назад. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Ирины Билык.

Так, на фото исполнительница позировала в белой рубашке с галстуком и черной юбке. Также она надела колготки в сеточку. Ирине сделали акцентный макияж глаз с черными стрелками, а еще она тогда носила короткую стрижку.

В комментариях под этими фотографиями фаны отметили, что Ирине очень подходит этот стиль.

"Я приходила в парикмахерскую и говорила: "Мне прическу, как у Иры Билык"";

"Невероятная Ирочка";

"Какая стильная и красивая Билык. Это что-то невероятное";

"Вы настоящая икона стиля";

"Наша Мадонна".

Что известно о карьере Ирины Билык?