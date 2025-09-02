2 сентября, 19:50
Ирина Билык показала редкие архивные кадры с короткой стрижкой
Основні тези
- Ирина Билык поделилась архивными фотографиями.
- На этих кадрах артистка позировала с короткой стрижкой в необычном образе.
Украинская певица Ирина Билык на протяжении своей певческой карьеры неоднократно экспериментировала с имиджем. В частности, она показала, как выглядела с короткой стрижкой.
Певица поделилась кадрами из фотосессии, которая была сделана около 10 лет назад. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Ирины Билык.
Так, на фото исполнительница позировала в белой рубашке с галстуком и черной юбке. Также она надела колготки в сеточку. Ирине сделали акцентный макияж глаз с черными стрелками, а еще она тогда носила короткую стрижку.
В комментариях под этими фотографиями фаны отметили, что Ирине очень подходит этот стиль.
- "Я приходила в парикмахерскую и говорила: "Мне прическу, как у Иры Билык"";
- "Невероятная Ирочка";
- "Какая стильная и красивая Билык. Это что-то невероятное";
- "Вы настоящая икона стиля";
- "Наша Мадонна".
Что известно о карьере Ирины Билык?
- Ирина с детства занималась танцами и уже в шесть лет стала солисткой ансамбля "Солнышко". Она мечтала о сцене и карьере актрисы и певицы, но родные убеждали, что без связей в этой сфере пробиться невозможно.
- Прислушавшись к их советам, девушка некоторое время работала секретаршей в столичном ЖЭКе. Также она преподавала детям музыку, однако 1988 год стал для нее поворотным – Ирина начала создавать собственные песни. Уже в следующем году выступила на фестивале "Червона рута", а впоследствии присоединилась к группе "Этот дождь надолго".
- В 1993-м окончила Государственное музыкальное училище имени Глиэра по специальности эстрадный вокал. Через два года артистка презентовала свое первое сольное шоу "Нова" во Дворце "Украина" и отправилась во всеукраинский тур. В 1996-м стала участницей "Таврийских игр" и получила почетное звание заслуженной артистки Украины.
- В 2004 году певица выпустила русскоязычный альбом "Любовь. Яд", который получил статус платинового. Ее композиции быстро превращались в хиты, а концерты собирали многотысячную аудиторию поклонников.
- Билык участвовала в различных телевизионных проектах, таких как "Танцы со звездами-2", "Народная звезда", "Звезда + Звезда" и многих других.
- В августе 2008 года Ирина Билык получила звание Народной артистки Украины. Она до сих пор продолжает заниматься творчеством. В частности, недавно презентовала трек о тех, кто ждет родных с войны домой. Песня называется "А дети ждут".
- После начала полномасштабного вторжения артистка осудила агрессию России. Она помогает ВСУ и активно сейчас занимается концертной деятельностью.