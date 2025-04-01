Вперше після госпіталізації: Білик вийшла на зв'язок з фанами і розповіла, як зараз почувається

Нещодавно Ірина Білик призупинила концертний тур на честь свого 55-річчя через проблеми зі здоров'ям. Тепер вона вийшла на зв'язок з фанами.

Співачка зізналася, як зараз почувається. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Ірини Білик.

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Так, виконавиця поширила відео з залу палацу "Україна", де поділилася деталями про самопочуття. Вона сказала, що почувається вже значно краще і подякувала всім шанувальникам за підтримку. Ірина Білик повідомила, що 4, 5 і 6 квітня готова буде виступити на сцені.

Я вже чудово себе почуваю і готова розділити своє свято разом з вами. Чекаю та люблю,

– зазначила виконавиця.

Що відомо про хворобу Ірини Білик

21 березня співачка оголосила про перенесення концертів в Одесі та Черкасах через запалення легень. Тоді лікарі наполягли на тому, що артистці не можна співати.

Згодом близька подруга заявила, що Ірини Білик потрапила до лікарні. На щастя, медикам вдалося стабілізувати стан співачки й тепер вона повернулася до роботи.