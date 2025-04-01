Певица призналась, как сейчас чувствует себя. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Ирины Билык.

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Так, исполнительница распространила видео из зала дворца "Украина", где поделилась деталями о самочувствии. Она сказала, что чувствует себя уже значительно лучше и поблагодарила всех поклонников за поддержку. Ирина Билык сообщила, что 4, 5 и 6 апреля готова будет выступить на сцене.

Я уже прекрасно себя чувствую и готова разделить свой праздник вместе с вами. Жду и люблю,

– отметила исполнительница.

Что известно о болезни Ирины Билык

21 марта певица объявила о переносе концертов в Одессе и Черкассах из-за воспаления легких. Тогда врачи настояли на том, что артистке нельзя петь.

Впоследствии близкая подруга заявила, что Ирины Билык попала в больницу. К счастью, медикам удалось стабилизировать состояние певицы и теперь она вернулась к работе.