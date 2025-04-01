Он показал, как выглядят две его дочери. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Притулы.
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Так, на фото можно увидеть Соломию и Стефанию, которые призывают задонатить на помощь Силам Обороны Украины. Фото волонтер сделал у себя дома. Девочки стояли в гостиной на фоне елки.
Приобщиться к сбору можно по ссылке.
В комментариях под постом пользователи отметили, что девочки за последнее время очень выросли.
Подписчики Сергея Притулы высказались о его дочерях / Скриншоты из инстаграм-сторис
Напомним, мамой девочек является жена Сергея Притулы Екатерина, с которой они поженились в 2015 году. В августе супруги будут отмечать 10 годовщину свадьбы.
Заметим, также у Сергея Притулы есть син Дмитрий от предыдущего брака. Смотрите, как выглядит 16-летний сын Притулы.