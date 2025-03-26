Близька подруга Ірини Білик Нонна Кондрашова розповіла, що зараз співачка перебуває в лікарні. Про це пише Show 24 з посиланням на ТСН.ua.

До слова Колишня дівчина Ілона Маска Граймс повідомила, що їй діагностували аутизм

Я провідую Ірочку кожного дня у лікарні. Сьогодні побачилась з її лікарем, яка сказала, що стан покращився, аналізи гарні. Тому в кінці тижня маємо надію, що Іра вже буде вдома,

– поділилась подруга артистки.

Нонна Кондрашова додала, що Ірина Білик з нетерпінням чекає запланованих концертів. Усі вони обов'язково відбудуться, за словами подруги співачки.

"Ірочка готується, тільки про концерти й говорить. Всіх чекає, тому свято відбудеться неодмінно! І всі ювілейні концерти заплановані у квітні в Палаці "Україна" обовʼязково будуть, для цього вже немає жодних перешкод, пов'язаних зі здоровʼям", – додала Кондрашова.



Нонна Кондрашова та Ірина Білик / Фото ТСН

Нагадаємо, днями Ірина Білик повідомила, що серйозно захворіла. Лікарі діагностували їй запалення легень та порадили утриматися від виступів.

Співачка була змушена перервати ювілейний тур. Ірина Білик виступає містами України з концертами до свого 55-річчя. Вона святкуватиме день народження у квітні.