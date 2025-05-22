Її не вистачає мені, – Ірина Білик щемливо згадала маму і поділилась її архівним фото

Українська співачка Ірина Білик вшанувала пам'ять мами – Ганни Яківни, яка померла у 2020 році. Зірка опублікувала архівне фото матері у своїх соцмережах.

Крім того, вона написала зворушливе звернення до п'ятої річниці з дня її смерті. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку виконавиці.

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Моя мама полетіла дуже рано… Вона не встигла пожити для себе, але головне, що вона залишила мені – це багато любові до людей! Її також знали та любили мої шанувальники,

– написала артистка.

Ірина також зазначила, що їй часто сняться щасливі сни про маму: у гарних сукнях, усміхнену й спокійну. "Просто її не вистачає мені й так буде завжди. 5 років – як одна мить", – наголосила Білик.

Що відомо про маму Ірини Білик

Ганна Яківна померла у віці 72 років. Співачка неодноразово з теплотою згадувала про матір, називаючи її своєю найщирішою прихильницею та підтримкою в усьому. Мати співачки працювала шеф-кухарем.

Причину смерті Ірина не розголошувала, але зізнавалася, що мама нібито передчувала щось лихе. Білик припустила: можливо, Ганна Яківна відчувала, що не зможе пережити велику війну, яка невдовзі прийшла в Україну. Жінка померла у 2020 році.

Зауважимо, нещодавно в Україні відзначали День матері, з цієї нагоди наша редакція писала матеріал про те, як виглядали мама Каменських, Горбунова та інших знаменитостей у молодості.