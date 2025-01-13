Що відомо про Ірину Борисюк, фіналістку 1 сезону "Х-Фактора", яка втратила доньку в ДТП

Ірина Борисюк – не просто зірка 1 сезону співочого шоу, а й успішна телеведуча. Вона вела такі проєкти, як: "Танці з зірками", "Фермер шукає дружину" та "Неймовірна правда про зірок".

Борисюк народилась у Тернополі. Навчалася у Тернопільському музичному училищі за класом вокалу, а згодом ще й закінчила Київський національний університет культури та мистецтв за спеціальністю диктор-ведучий. Кар'єра Ірини, що відомо про втрату доньки та де співачка зараз, читайте в матеріалі Show 24.

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"Х-Фактор" і зіркова кар'єра

Після навчання працювала викладачем у Тернопільській музичній школі № 2, а вечорами – співачкою в ресторанах міста. Згодом Борисюк вирішила продемонструвати свій талант на широку публіку, прийшовши на 1 сезон "Х-Фактора", де вона дійшла до півфіналу. Участь у цьому проєкті принесла співачці неабияку славу.

Ірина Борисюк – "Моє серце" ("Х-Фактор"): дивіться відео онлайн

У 2011 році жінка стала ведучою проєктів "Танці із зірками" та "Фермер шукає дружину", а згодом вела "Неймовірну правду про зірок" у парі з Григорієм Решетником.

Ірина Борисюк – ведуча шоу "Фермер шукає дружину" / Фото пресслужби "СТБ"

В одному з інтерв'ю жінка ділилась, як їй працюється у сфері телеведучої, а не співачки.

"Однак формат "Танці з зірками" – не мій, на відміну від "Фермер шукає дружину", у ньому я така, як у реальному житті. Говорила, як хотіла, руками розмахувала. А "Танці з зірками" – дуже жорстоке випробування, мене зразу кинули на прямі ефіри, це надзвичайно важко. Трамплін був занадто швидкий для мене. Там багато великих зірок, а мені простіше спілкуватися зі звичайними людьми. Можливо, зіркою не змогла стати, бо із селебреті я не у своїй тарілці", – розповідала Борисюк.

У липні 2021 року Ірина стала солісткою гурту VILNI.

VILNI (PROMO 2021): дивіться відео онлайн

Особисте життя

Ірина ретельно приховує від публіки особисте життя. Чи вільне її серце сьогодні – невідомо. Однак, одного разу вона розповідала, яким має бути чоловік, щоб привернути її увагу.

"Відвертим, сильним, розумним. Він має бути сильнішим за мене, і це я не про силу фізичну. Я втомилася бути сильною жінкою, не хочу нею бути. Хочу, щоб він мене оберігав і підтримував, щоб я дозволила бути собі дитиною, а він був поруч мене самим собою, як і я перед ним. А ще дуже важливо, аби чоловік мене не змінював, не підточував під себе. Так, у мене важкий характер, я це знаю, і я творча людина зі своїми, як то кажуть, "мухами в голові". Чоловік повинен знайти ключик до мого серця, насправді – це не важко, але скажу із впевненістю: той, хто це зможе зробити, йому поталанить. Знаєте, я з тих жінок, які заради кохання, як то кажуть, "в омут с головой", і готова навіть пожертвувати кар'єрою", – казала артистка.

Втрата доньки

15 грудня 2024 року біля Львова сталася смертельна аварія, в якій загинули семеро людей. Серед жертв – єдина донька Ірини.

Ірина Борисюк з донькою / Фото з інстаграму співачки

Наразі правоохоронці встановили, що винуватцем ДТП міг стати 23-річний водій автомобіля BMW, який виїхав на зустрічну смугу. Там він зіткнувся з автопоїздом DAF. Унаслідок удару тягач став некерованим і врізався в мікроавтобус Mercedes Sprinter, у якому перебували пасажири.

Як повідомляє тернопільське видання "20 хвилин", юна Рената була талановитою скрипалькою. Дівчина саме закінчила гастролювати Європою, виступала в дуже солідних концертних залах та їхала додому, в Україну, аби провести різдвяні свята з рідними.

Фото з місця ДТП / Фото Національної поліції Львівської області

Тернополянка грала на скрипці з п'яти років. Її вчителі розповідали, що у дівчинки талант від Бога. Змалечку вона здобувала перемогу на багатьох конкурсах. Ренату завжди підтримувала її мама.

Жінка навіть якось розповідала, чому обрала таке ім'я для доньки.

Взагалі-то Ренатою мала бути я. Мама вибрала мені таке ім'я. Однак коли тато ходив виписувати свідоцтво про народження, то забув і сказав, що Ірина. Тож Ренатою мені бути не судилося. У дитинстві, коли дізналася історію, твердо вирішила, що так назву свою доню. Рената ж означає "влада",

– ділилась артистка.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття Ірині та всій родині, які сьогодні переживають страшну втрату близької людини.

Де зараз Ірина Борисюк

Нові дописи в інстаграмі співачка не публікувала ще з жовтня 2024, у фейсбуці жінка поділилась новиною про смерть доньки. До трагедії Ірина подорожувала, виступала з колективом і жила в Україні. Наразі іншої інформації про Ірину немає.