Вищий за маму: Ірина Федишин показала рідкісне фото 15-річного сина

Українська співачка Ірина Федишин поділилася рідкісним сімейним кадром. Виконавиця показала свого 15-річного сина Юрія, який неабияк змінився та подорослішав.

Світлину з первістком від чоловіка, продюсера Віталія Човника, артистка опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі. На фото Ірина та Юрій позують у світлому вбранні.

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Прихильники одразу звернули увагу на те, як сильно підріс хлопець. Підліток вже помітно вищий за свою зіркову матір, а також відростив густе кучеряве волосся.

Окрім цього, знаменитість розповіла про літній відпочинок своїх дітей. За словами Федишин, нещодавно з дитячого табору повернувся молодший син Олег, а тепер тижневий відпочинок завершив і старший Юрій. Співачка зазначила, що за цей час хлопці встигли знайти нових друзів та отримати багато позитивних емоцій.

Найцінніше для мене – бачити щасливі очі дітей, які повертаються додому відпочилими, натхненними й сповненими енергії,

– наголосила артистка.

Ірина Федишин з сином / фото з інстаграму

Що відомо про родину Ірини Федишин?

Ірина Федишин перебуває у шлюбі з продюсером Віталієм Човником з 2006 року. Подружжя виховує двох синів: 15-річного Юрія та 13-річного Олега. Сім'я часто проводить час разом, а співачка періодично ділиться сімейними кадрами у своїх соціальних мережах.

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