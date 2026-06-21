У цей день заведено дякувати найріднішій людині – батькові, за турботу, любов і піклування. У багатьох українців татусі зараз на фронті, тому почути теплі слова саме сьогодні буде гарним подарунком. Тому у цей день 24 Канал покаже милі світлини українських знаменитостей зі своїми татами, адже поруч із ними у будь-якому віці відчуваєш себе малою дитиною.

Дивіться також Куди зник головний мандрівник країни Дмитро Комаров і чим він займається сьогодні

Надя Дорофєєва

Співачка завжди казала, що у неї є два тати. Вітчима Олексія уже немає в живих, однак чоловік завжди підтримував Надю, помагав її музиці, чекав з уроків, возив на вокальні конкурси і робив багато чого, щоб дівчина досягла своєї мети. Вони обоє любили одну й ту саму пісню – "Росте черешня в мами на городі".

Надя Дорофєєва з татом Олексієм / Фото з інстаграму співачки

Джамала

Час від часу зірква ділиться чуттєвими світлинами зі своїм батьком. Через один кадр можна одразу відчути скільки любові вирує між найближчими людьми.

Джамала з батьком / Фото з інстаграму співачки

Ксенія Мішина

Акторка дуже рідко показує свого батька на публіку. Мабуть, хоче вберегти близьку людину від зайвих очей преси. Але минулого року, коли Ксенія вирушила з сином Платоном у відпустку за кордон, батько склав їм компанію.

Ксенія Мішина з батьком / Фото з інстаграму акторки

Alyona alyona

Минулого року батьку артистки виповнилось 59 років, а вже за декілька місяців він святкуватиме ювілей. Співачка писала, що він завжди був для неї прикладом.

Alyona alyona з батьком / Фото з інстаграму співачки

Олена Кравець

У жовтні 2025 року акторка втратила маму. Жінка декілька разів перенесла інсульт, що негативно вплинуло на її життя. З часом мати Кравець втратила орієнтацію і мала серйозні проблеми з пам'яттю.

Від так у Олени залишився батько уже поважного віку. Йому зараз 86 років.

Віталій Козловський

Батько співака помер у 2021 році через проблеми з легенями. Йому було 75 років. Якось Віталій у соцмережах ділився архівними світлинами з батьком, які до того зберігались у сімейному альбомі.

Віталій Козловський з батьком / Фото з інстаграму співака

Ірина Федишин

Коли артистка опублікувала фото з батьком, то підписала допис дуже теплими словами. Вона подякувала йому за мудрість, турботу, доброту і любов, а також побажала міцного здоров'я і Божої благодаті у всьому.

Ірина Федишин з батьком / Фото з інстаграму співачки

Наталка Денисенко

Акторка називає описує свого батька багатьма прикметниками: "харизматичний, веселий, справедливий, добрий, спокійний". Денисенко зізналась, що завжди хотіла, аби її чоловік був схожим на нього.

Наталка Денисенко з батьком / Фото з інстаграму акторки

Jerry Heil

Співачка ж опублікувала у мережі архівне фото з близькою людиною.

Дякую, таточку, що завжди був прикладом пошуку креативних рішень, впевненості в собі, відкритості до людей. Ти цитував Конфуція, прищепив мені смак до якісної музики та що б я собі не намріяла – синтезатор чи камеру – ти мріяв зі мною разом, а потім обов'язково мені це купував, які б не були скрутні часи. "Яночко, давай на позитиві" – твоя коронна фраза, з якою ти відправляв мене в школу зранку – і з цією філософією я пішла і в школу життя,

– щемливо зазначила артистка.

Jerry Heil з батьком / Фото з інстаграму співачки

Не соромтесь проявляти свої почуття, адже життя летить дуже швидко і потім буде вже пізно картати себе, що завагались показати свою любов і висловити вдячність.