Його журналістська кар'єра почалась дуже давно. У 12 років Дмитро вже опублікував першу статтю, а у 16 – почав працювати в українському тижневику "Телетиждень". Цікаво, що перша його вища освіта – інженер, а друга – фахівець зі зв'язків з громадськістю. Така наполегливість і допомогла Комарову стати тим, ким він є сьогодні. У день його народження 24 Канал розповість, що відомо про життя мандрівника і де він зараз.

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"Світ навиворіт" і війна в Україні

Ще у студентські роки чоловік подорожував, віддаючи перевагу нестандартним маршрутам. А далі почав отримувати гроші за фоторепортажі з екзотичних місцевостей.

Коли Дмитро мандрував Таїландом, то саме тоді у нього з'явилась ідея, щоб створити програму "Світ навиворіт". Українські телеканали не розділяли такого захвату, тому відмовляли амбітному медійнику. Від так, він за власний кошт зняв пілотний випуск і не прогадав. Тревел-проект став успішним не тільки в Україні, а й за її межами.

"Світ навиворіт", 1 випуск 1 сезону: дивіться відео онлайн

Таким чином телеведучий об'їздив десятки країн світу. У 2020 році Комаров отримав звання "Заслуженого журналіста України" за активну професійну діяльність, створення проєктів та відданість справі.

Дмитро Комаров у Таїланді / Фото з інстаграму мандрівника

У 2021 році ведучий випустив авторський проєкт "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим", який створив до 30-ї річниці незалежності України. Ідея програми виникла, коли у світі вирувала пандемія коронавірусу. Загалом вийшло 3 сезони авторського проєкту.

"Мандруй Україною з Дмитром Комаровим" 1 випуск: дивіться відео онлайн

Коли розпочалась велика російсько-українська війна, Дмитро продовжив волонтерську діяльність й зосередив допомогу на підтримці Збройних Сил України. Чоловік утримується від розповсюдження деталей щодо наданої допомоги з міркувань безпеки.

Коли ЗСУ звільнили міста Київської області від російських окупантів, то журналіст одним із перших побував у Гостомелі, Бучі, Ірпені, та інших регіонах України.

Фільм "Рік" (перша частина): дивіться відео онлайн

Дмитро продовжує мандрувати Україною та досліджувати її. Торік відбулась прем'єра 3 сезону програми "Світ навиворіт. Україна".

Дмитро Комаров / Фото з інстаграму мандрівника

Особисте життя

У 2019 році Комаров повідомив несподівану новину – головний мандрівник країни одружився. Його обраницею стала Олександра Кучеренко – модель, танцівниця, ведуча та "Міс Україна-2016".

Дмитро Комаров одружився / Фото з інстаграму телеведучого

Як виявилось, пара познайомилась на шоу "Міс Україна-2016", де Дмитро був ведучим, а Олександра – учасницею, яка невдовзі стала й переможницею.

Однак щастя тривало не так довго, як би того хотілось. У березні 2025 році публіці стало відомо, що Комаров і Кучеренко розлучаються. Пара офіційно не давала інтерв'ю щодо таких подій у житті, однак телеведучий вийшов на зв'язок із підписниками, де коротко повідомив про такий поворот у житті.

Ніхто нікого не зрадив. Не обманув. Розходимось з повагою одне до одного. Це зважене рішення двох дорослих людей. І все, що було в нашому спільному житті, залишається тільки нашим, між нами двома. За зачиненими дверима сім'ї, яку нам не вдалося зберегти,

– написав телеведучий.

Медійник підкреслив, що між ним та Олександрою зберігається повага і здорові стосунки. Та порадив сім'ям більше спілкуватися одне з одним.

Де зараз Дмитро Комаров?

У вересні 2025 року Комаров здивував публіку різким схудненням. Журналіст не пояснював, чому змінився його зовнішній вигляд, однак у мережі припускали, що схуднення Дмитра може бути пов'язане зі складним етапом в особистому житті.

Дмитро Комаров сильно схуд / Фото Юрія Андрієвського

Чим зараз займається телеведучий – невідомо. Можливо, знову працює над новим сезоном тревел-програми. Наприкінці травня Комаров опублікував допис, який присвятив українському митцеві Івану Марчуку. У день народження легенди Дмитро подарував 90-річному художнику старовинну скриню ручної роботи з Непалу.

Дмитро Комаров та Іван Марчук / Фото з інстаграму ведучого

Тож наразі чекаємо від медійника новин і чергових проєктів, які допомагають побачити красу у найменших деталях.