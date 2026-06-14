У матеріалі 24 Каналу читайте про найвідоміших українських блогерів-мільйонників.

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Найпопулярніші блогери-мільйонники в Україні

Юлія Верба

Кількість підписників в інстаграмі: 2,5 мільйона

Юлія Верба – одна з найпопулярніших блогерок Івано-Франківська. У дівчини досить багато реклами в блозі, через що її інколи критикують.

Деякий час Верба зустрічалась з блогером Денисом Притулою. Зараз вона перебуває у стосунках з хлопцем на ім'я Костянтин, від якого 18 вересня 2024 року народила доньку Розу.

Останніми роками ім'я Юлії часто опиняється в центрі скандалів. Наприклад, нещодавно наречений дівчини під час відпочинку в Буковелі вирішив "пожартувати" й в одному з закладів дав офіціанту російські рублі у вигляді чайових. Однак витівку Костянтина в мережі не оцінили, на критику нарвалась і сама Верба.

Юлія Верба / Фото з інстаграму блогерки

Саша Бо

Кількість підписників в інстаграмі: 1,6 мільйона

Саша Бо (Олександра Тарнавська) – ще одна популярна блогерка з Івано-Франківська. У своєму блозі вона розповідає про материнство, ділиться секретами краси й естетично веде сторінку.

Саша була одружена з блогером Ігорем Пустовітом, з яким виховує двох синів: Данила та Євгена. У соціальних мережах пара демонструвала сімейну ідилію, тож їхнє розлучення у 2021 році стало для всіх справжнім шоком. Після розриву колишні закохані дали скандальні інтерв'ю, в яких "копалися в брудній білизні".

Зараз блогерка перебуває в шлюбі зі своїм ексодногрупником Платоном Тарнавським. У 2023 році в подружжя народилася донька Віра. Так, Саша стала багатодітною мамою.

Саша Бо / Фото з інстаграму блогерки

Даша Квіткова

Кількість підписників в інстаграмі: 1,8 мільйона

Даша Квіткова стала відомою після участі в 9 сезоні романтичного реаліті-шоу "Холостяк", коли головним героєм був телеведучий Нікіта Добринін. Вона стала переможницею проєкту.

Даші та Нікіті вдалося зберегти стосунки після зйомок та навіть побудувати сім'ю. Вони одружилися у 2020 році, проте вже у 2023-му повідомили про розлучення. Експодружжя виховує сина Лева.

Зараз Квіткова готується до весілля з півзахисником київського Динамо Володимиром Бражком. Нещодавно блогерка відгуляла дівич-вечір, тож, ймовірно, святкування відбудеться вже зовсім скоро.

Даша Квіткова / Фото з інстаграму блогерки

Таня Самбурська

Кількість підписників в інстаграмі: 1,3 мільйона

Таня Самбурська родом з Івано-Франківська. Вона почала працювати у ранньому віці, вчилась на візажиста, а пізніше відкрила власну студію в рідному місті, паралельно розвивала блог.

Блогерка понад 9 років була в стосунках з чоловіком на ім'я Ігор. Їхнє життя також здавалось ідеальним, адже про проблеми Таня не розповідала. Зрештою, у 2023 році повідомила, що вони більше не разом. Рідна сестра Самбурської не прийняла її рішення про розлучення, тож дівчата посварилися.

У квітні стало відомо, що Таня розійшлась зі своїм бойфрендом Єгором. Блогерка подякувала хлопцю за спільний період разом, а також натякнула, що вони розійшлись мирно.

Таня Самбурська / Фото з інстаграму блогерки

Таня Парфільєва

Кількість підписників в інстаграмі: 1,5 мільйона

Таня Парфільєва не лише розвиває блог в інстаграмі, але й заснувала бренд жіночого одягу CHER'17. Блогерка входить до рейтингу Forbes Ukraine "30 до 30" за успіхи у розвитку бренду, як і її чоловік Ігор Кришталь.

Таня Парфільєва / Фото з інстаграму блогерки

Таня – успішний приклад того, як особистий бренд вливає на бізнес. Також вона є мамою. Разом із чоловіком Парфільєва виховує сина Олександра.