В этот день принято благодарить самого родного человека – отца, за заботу, любовь и поддержку. У многих украинцев папы сейчас на фронте, поэтому услышать теплые слова именно сегодня станет прекрасным подарком. Поэтому в этот день 24 Канал покажет милые фотографии украинских знаменитостей со своими папами, ведь рядом с ними в любом возрасте чувствуешь себя маленьким ребенком.

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Надя Дорофеева

Певица всегда говорила, что у нее есть два папы. Отчима Алексея уже нет в живых, однако он всегда поддерживал Надю, помогал ей в музыке, ждал после уроков, возил на вокальные конкурсы и делал многое, чтобы девушка достигла своей цели. Они оба любили одну и ту же песню – "Растёт черешня у мамы на огороде".

Надя Дорофеева с папой Алексеем / Фото из Instagram певицы

Джамала

Время от времени звезда делится трогательными фотографиями со своим отцом. По одному кадру сразу можно почувствовать, сколько любви бурлит между самыми близкими людьми.

Джамала с отцом / Фото из Instagram певицы

Ксения Мишина

Актриса очень редко показывает своего отца на публике. Видимо, хочет уберечь близкого человека от лишних глаз прессы. Но в прошлом году, когда Ксения отправилась с сыном Платоном в отпуск за границу, отец составил им компанию.

Ксения Мишина с отцом / Фото из Instagram актрисы

Alyona alyona

В прошлом году отцу артистки исполнилось 59 лет, а уже через несколько месяцев он будет отмечать юбилей. Певица писала, что он всегда был для нее примером.

Alyona alyona с отцом / Фото из Instagram певицы

Елена Кравец

В октябре 2025 года актриса потеряла маму. Женщина несколько раз перенесла инсульт, что негативно сказалось на её жизни. Со временем мать Кравец потеряла ориентацию и испытывала серьёзные проблемы с памятью.

С тех пор у Елены остался отец уже в почтенном возрасте. Ему сейчас 86 лет.

Виталий Козловский

Отец певца умер в 2021 году из-за проблем с легкими. Ему было 75 лет. Однажды Виталий в соцсетях поделился архивными фотографиями с отцом, которые до этого хранились в семейном альбоме.

Виталий Козловский с отцом / Фото из Instagram певца

Ирина Федишин

Когда артистка опубликовала фото с отцом, она подписала пост очень теплыми словами. Она поблагодарила его за мудрость, заботу, доброту и любовь, а также пожелала крепкого здоровья и Божьей благодати во всём.

Ирина Федишин с отцом / Фото из Instagram певицы

Наталья Денисенко

Актриса описывает своего отца множеством прилагательных: "харизматичный, веселый, справедливый, добрый, спокойный". Денисенко призналась, что всегда хотела, чтобы её муж был похож на него.

Наталья Денисенко с отцом / Фото из Instagram актрисы

Jerry Heil

Певица же опубликовала в сети архивное фото с близким человеком.

Спасибо, папочка, что всегда был примером поиска креативных решений, уверенности в себе, открытости к людям. Ты цитировал Конфуция, привил мне любовь к качественной музыке, и о чём бы я ни мечтала — о синтезаторе или камере — ты мечтал вместе со мной, а потом обязательно покупал мне это, какими бы ни были трудные времена. "Яночка, давай на позитиве" — твоя коронная фраза, с которой ты отправлял меня в школу по утрам — и с этой философией я пошла и в школу жизни,

– с ноткой грусти отметила артистка.

Jerry Heil с отцом / Фото из Instagram певицы

Не стесняйтесь проявлять свои чувства, ведь жизнь летит очень быстро, и потом будет уже поздно упрекать себя за то, что вы постеснялись показать свою любовь и выразить благодарность.