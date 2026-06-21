В этот день принято благодарить самого родного человека – отца, за заботу, любовь и поддержку. У многих украинцев папы сейчас на фронте, поэтому услышать теплые слова именно сегодня станет прекрасным подарком. Поэтому в этот день 24 Канал покажет милые фотографии украинских знаменитостей со своими папами, ведь рядом с ними в любом возрасте чувствуешь себя маленьким ребенком.
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Надя Дорофеева
Певица всегда говорила, что у нее есть два папы. Отчима Алексея уже нет в живых, однако он всегда поддерживал Надю, помогал ей в музыке, ждал после уроков, возил на вокальные конкурсы и делал многое, чтобы девушка достигла своей цели. Они оба любили одну и ту же песню – "Растёт черешня у мамы на огороде".
Надя Дорофеева с папой Алексеем / Фото из Instagram певицы Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Джамала
Время от времени звезда делится трогательными фотографиями со своим отцом. По одному кадру сразу можно почувствовать, сколько любви бурлит между самыми близкими людьми.
Джамала с отцом / Фото из Instagram певицы
Ксения Мишина
Актриса очень редко показывает своего отца на публике. Видимо, хочет уберечь близкого человека от лишних глаз прессы. Но в прошлом году, когда Ксения отправилась с сыном Платоном в отпуск за границу, отец составил им компанию.
Ксения Мишина с отцом / Фото из Instagram актрисы
Alyona alyona
В прошлом году отцу артистки исполнилось 59 лет, а уже через несколько месяцев он будет отмечать юбилей. Певица писала, что он всегда был для нее примером.
Alyona alyona с отцом / Фото из Instagram певицы
Елена Кравец
В октябре 2025 года актриса потеряла маму. Женщина несколько раз перенесла инсульт, что негативно сказалось на её жизни. Со временем мать Кравец потеряла ориентацию и испытывала серьёзные проблемы с памятью.
С тех пор у Елены остался отец уже в почтенном возрасте. Ему сейчас 86 лет.
Виталий Козловский
Отец певца умер в 2021 году из-за проблем с легкими. Ему было 75 лет. Однажды Виталий в соцсетях поделился архивными фотографиями с отцом, которые до этого хранились в семейном альбоме.
Виталий Козловский с отцом / Фото из Instagram певца
Ирина Федишин
Когда артистка опубликовала фото с отцом, она подписала пост очень теплыми словами. Она поблагодарила его за мудрость, заботу, доброту и любовь, а также пожелала крепкого здоровья и Божьей благодати во всём.
Ирина Федишин с отцом / Фото из Instagram певицы
Наталья Денисенко
Актриса описывает своего отца множеством прилагательных: "харизматичный, веселый, справедливый, добрый, спокойный". Денисенко призналась, что всегда хотела, чтобы её муж был похож на него.
Наталья Денисенко с отцом / Фото из Instagram актрисы
Jerry Heil
Певица же опубликовала в сети архивное фото с близким человеком.
Спасибо, папочка, что всегда был примером поиска креативных решений, уверенности в себе, открытости к людям. Ты цитировал Конфуция, привил мне любовь к качественной музыке, и о чём бы я ни мечтала — о синтезаторе или камере — ты мечтал вместе со мной, а потом обязательно покупал мне это, какими бы ни были трудные времена. "Яночка, давай на позитиве" — твоя коронная фраза, с которой ты отправлял меня в школу по утрам — и с этой философией я пошла и в школу жизни,
– с ноткой грусти отметила артистка.
Jerry Heil с отцом / Фото из Instagram певицы
Не стесняйтесь проявлять свои чувства, ведь жизнь летит очень быстро, и потом будет уже поздно упрекать себя за то, что вы постеснялись показать свою любовь и выразить благодарность.