Залишилася лише фотографія: Федишин вперше назвала ім'я донечки, яку так чекала

Українська співачка Ірина Федишин, яка нещодавно пережила страшну сімейну трагедію, вперше відверто поділилася своїми почуттями. Артистка розповіла про донечку, на появу якої родина так чекала, та зізналася, як знаходить сили жити далі.

У своєму Instagram співачка опублікувала щемливий допис, у якому вперше назвала ім'я дівчинки – Вероніка. За словами Федишин, вони з чоловіком Віталієм Човником встигли безмежно полюбити доньку ще до її народження.

Що розповіла Ірина Федишин про втрату донечки

Артистка пояснила, що ім'я Вероніка має для неї особливе значення. За християнським переказом, свята Вероніка витерла обличчя Ісуса хустинкою, коли він ніс хрест. Тепер співачка вірить, що її маленька донечка стала небесним ангелом родини.

Моя Веронічко, моя дівчинко, моя люба донечко, ти назавжди у моєму серці, – написала Федишин.

Співачка також зізналася, що так і не змогла потримати доньку на руках чи побачити її наживо, оскільки перебувала під наркозом. Дівчинку вона побачила лише на фотографії, яку зробив чоловік. За словами Ірини, маленька Вероніка була дуже схожою на батька.

Артистка подякувала всім, хто підтримував її родину, та звернулася до батьків, які пережили подібну втрату. Вона закликала не звинувачувати себе й не шукати причин трагедії в забобонах.

Нині співачка поступово відновлюється. Вона зізналася, що сподівається знову знайти сили працювати, співати та радіти життю, хоча пам'ять про маленьку Вероніку назавжди залишиться з нею.

Нагадаємо, 13 жовтня стало відомо, що Ірина Федишин втратила донечку на 35-му тижні вагітності. Пологи були надзвичайно складними, а життя самої артистки опинилося під загрозою. Їй довелося перенести операцію та значну крововтрату.



