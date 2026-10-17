В своем инстаграме певица опубликовала трогательный пост, в котором впервые назвала имя девочки – Вероника. По словам Федишин, они с мужем Виталием Човником успели безмерно полюбить дочь еще до ее рождения.

Что рассказала Ирина Федишин о потере дочери

Артистка объяснила, что имя Вероника имеет для нее особое значение. Согласно христианскому преданию, святая Вероника вытерла лицо Иисуса платком, когда он нес крест. Теперь певица верит, что ее маленькая дочь стала небесным ангелом семьи.

Моя Вероника, моя девочка, моя любимая доченька, ты навсегда в моем сердце, – написала Федишин.

Певица также призналась, что не смогла подержать дочь на руках или увидеть ее вживую, поскольку находилась под наркозом. Девочку она увидела только на фотографии, которую сделал муж. По словам Ирины, маленькая Вероника была очень похожа на отца.

Артистка поблагодарила всех, кто поддерживал ее семью, и обратилась к родителям, пережившим подобную утрату. Она призвала не винить себя и не искать причин трагедии в суевериях.

Сейчас певица постепенно восстанавливается. Она призналась, что надеется вновь обрести силы работать, петь и радоваться жизни, хотя память о маленькой Веронике навсегда останется с ней.

Напомним, 13 октября стало известно, что Ирина Федишин потеряла дочь на 35-й неделе беременности. Роды были чрезвычайно сложными, а жизнь самой артистки оказалась под угрозой. Ей пришлось перенести операцию и значительную кровопотерю.