У вівторок, 29 липня, Ірина Федишин і Віталій Човник відсвяткували 19-ту річницю шлюбу. У цей день співачка звернулась до чоловіка та опублікувала архівну фотографію з дня їхнього весілля.

Про це повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм Федишин. Вона також поділилась новим фото з коханим.

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Ірина Федишин показала селфі з Віталієм Човником, зроблене нещодавно в Іспанії, куди вона приїжджала з туром. Співачка позувала у чорному топі та сонцезахисних окулярах, а її чоловік – у чорній футболці.

Сьогодні особливий день для нас! День, коли ми встали на рушничок щастя! Дякую, Віталіку, за твою любов, турботу, важливі сімейні цінності, які ти бережеш! Дякую, що сім'я завжди для тебе на першому місці. Люблю тебе,

– написала Федишин.

Ірина Федишин і Віталій Човник / Фото з інстаграму співачки

Пізніше артистка опублікувала архівну фотографію з весілля. Віталій був одягнений у чорний костюм та білу сорочку, а Ірина – у білу сукню з розрізом на нозі. В руках Федишин тримала букет квітів.

Дякую за кожен день поруч. Так багато пройдено. І ще більше попереду. Дякую тобі за наше життя. За любов, дітей і сміх,

– звернулася співачка до чоловіка.

Весілля Ірини Федишин і Віталія Човника / Фото з інстаграму співачки

Ірина Федишин також написала для Віталія Човника пісню "Наймиліший".

Ірина Федишин – "Наймиліший": дивіться відео онлайн

Зазначимо, що Федишин і Човник одружилися у 2006 році. Пара виховує двох синів: Юрія й Олега.

Раніше Ірина Федишин показала фото молодшого сина. Нещодавно хлопчику виповнилось 10 років.