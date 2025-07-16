Федишин перебуває в літньому турі. Днями артистка виступила в Барселоні, пише Show 24 з посиланням на її інстаграм.

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13 липня Ірина Федишин зіграла концерт в Барселоні. Перед виступом співачка провела час з родиною: з батьками, чоловіком Віталієм Човником та їхніми двома синами: Юрієм та Олегом.

Федишин опублікувала фотографії, зроблені під час прогулянки містом. На фоні можна побачити архітектуру Іспанії.

Ірина Федишин з родиною в Барселоні / Фото з інстаграму співачки

Реакція мережі

"Чудова родина. Бажаю вам залишатися такими ж життєрадісними й світлими".

"Приклад справжньої родини й команди. Гарного туру".

"Яка у вас прекрасна родина!"

"Неймовірні. Нехай у житті буде якомога більше таких приємних родинних моментів!"

Наступні концерти Ірини Федишин відбудуться у таких містах: Пальма-де-Майорка (18 липня), Jesús, Ibiza (19 липня), Валенсія (20 липня), Торребланка (22 липня), Мадрид (23 липня).

Під час туру співачка збирає гроші на автівки для Збройних Сил України. Вона вже подякувала шанувальникам за концерт у Барселоні та запросила на свої наступні виступи в Іспанії.

Дякую, Барселона, за незабутній вечір. Це було магічно. Ваші емоції, ваша підтримка, ваша любов – усе відчувалося в кожній ноті, в кожному погляді. Коли весь зал засяяв синьо-жовтими кольорами – мурахи по шкірі,

– написала Федишин.

Нагадаємо, раніше Ірина Федишин назвала суму, яку зібрала для ЗСУ, з початку повномасштабного вторгнення.