Федишин находится в летнем туре. На днях артистка выступила в Барселоне, пишет Show 24 со ссылкой на ее инстаграм.

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13 июля Ирина Федишин сыграла концерт в Барселоне. Перед выступлением певица провела время с семьей: с родителями, мужем Виталием Човником и их двумя сыновьями: Юрием и Олегом.

Федишин опубликовала фотографии, сделанные во время прогулки по городу. На фоне можно увидеть архитектуру Испании.

Ирина Федишин с семьей в Барселоне / Фото из инстаграма певицы

Реакция сети

"Замечательная семья. Желаю вам оставаться такими же жизнерадостными и светлыми".

"Пример настоящей семьи и команды. Хорошего тура".

"Какая у вас прекрасная семья!"

"Невероятные. Пусть в жизни будет как можно больше таких приятных семейных моментов!"

Следующие концерты Ирины Федишин состоятся в таких городах: Пальма-де-Майорка (18 июля), Jesús, Ibiza (19 июля), Валенсия (20 июля), Торребланка (22 июля), Мадрид (23 июля).

Во время тура певица собирает деньги на автомобили для Вооруженных Сил Украины. Она уже поблагодарила поклонников за концерт в Барселоне и пригласила на свои следующие выступления в Испании.

Спасибо, Барселона, за незабываемый вечер. Это было магически. Ваши эмоции, ваша поддержка, ваша любовь – все чувствовалось в каждой ноте, в каждом взгляде. Когда весь зал засиял сине-желтыми цветами – мурашки по коже,

– написала Федишин.

Напомним, ранее Ирина Федишин назвала сумму, которую собрала для ВСУ, с начала полномасштабного вторжения.