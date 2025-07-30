Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм Федишин. Она также поделилась новым фото с любимым.

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Ирина Федишин показала селфи с Виталием Човником, сделанное недавно в Испании, куда она приезжала с туром. Певица позировала в черном топе и солнцезащитных очках, а ее муж – в черной футболке.

Сегодня особый день для нас! День, когда мы встали на полотенце счастья! Спасибо, Виталику, за твою любовь, заботу, важные семейные ценности, которые ты бережешь! Спасибо, что семья всегда для тебя на первом месте. Люблю тебя,

– написала Федишин.

Ирина Федишин и Виталий Човник / Фото из инстаграма певицы

Позже артистка опубликовала архивную фотографию со свадьбы. Виталий был одет в черный костюм и белую рубашку, а Ирина – в белое платье с разрезом на ноге. В руках Федишин держала букет цветов.

Спасибо за каждый день рядом. Так много пройдено. И еще больше впереди. Спасибо тебе за нашу жизнь. За любовь, детей и смех,

– обратилась певица к мужу.

Свадьба Ирины Федишин и Виталия Човника / Фото из инстаграма певицы

Ирина Федишин также написала для Виталия Човника песню "Самый милый".

Ирина Федишин – "Самый милый": смотрите видео онлайн

Отметим, что Федишин и Човник поженились в 2006 году. Пара воспитывает двух сыновей: Юрия и Олега.

Ранее Ирина Федишин показала фото младшего сына. Недавно мальчику исполнилось 10 лет.