Федишин відповіла критикам, які дорікнули їй за швидке повернення до роботи після втрати доньки

Співачка Ірина Федишин випустила пісню "Біль", яку присвятила пам'яті своєї ненародженої доньки. Разом із композицією артистка представила кліп.

Пісня викликала різну реакцію слухачів: декого дивує, як після такої важкої втрати Федишин знаходить сили працювати, записувати нові пісні та знімати кліпи. На ці дорікання співачка вже відреагувала в інстаграмі.

Артистка пояснила, що продовжувати жити й займатися улюбленою справою не означає забути про втрату або перестати сумувати за дитиною.

Так. Я встаю. І я йду далі. Я повертаюся. Бо йти далі – не означає, що мені вже не болить, не означає залишати позаду тих, кого любиш. Це означає нести цю любов у своєму серці й продовжувати жити,

– написала Ірина.

Ірина Федишин відповіла на критику, що зарано займається творчістю / Скриншот з інстаграм-сторіс

Вона також зазначила, що музика має особливу силу – вона може торкатися душі та лікувати те, чого не видно очима. Саме тому робота над новою композицією стала для неї способом висловити почуття, які важко передати словами.

Додамо, що раніше чоловік Ірини Федишин розповів, як важко їй було записувати пісню після втрати доньки на 35-му тижні вагітності.