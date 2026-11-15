Розриває серце: Ірина Федишин випустила кліп після втрати доньки, в якому не стримує свого болю

Ірина Федишин вирішила повернутися до творчості: співачка розповіла, що саме так зараз намагається пережити біль від втрати доньки на 35-му тижні вагітності. Надскладні емоції вона вилила спочатку в пісні "Біль", а тепер й у кліпі на неї.

Adv

популярні відео

Я повертаюся до творчості. Вибачте, що цього разу така пісня… Вона народилася з мого болю, з почуттів, які неможливо передати словами. Моє серце вискакувало з грудей, коли я прийшла у студію… як це важко було зробити… коли сльози сильніші за голос– звернулась до шанувальників Ірина.

Вона додала, що лікує свій біль молитвами, любовʼю рідних, підтримкою фанатів і музикою, яка, на її думку, має дивовижну силу.



Ірина Федишин повернулась до творчості / Скриншот зі сторіз irynafedyshyn

Кліп для артистки зняв Володимир Шурубура, який раніше працював з Федишин над кліпом "Серденько". Співачка зізналась, що тільки цьому режисерові могла довірити такі непрості емоції перед камерою.

Реклама

Дякую тобі за цю роботу, за чуйність, розуміння. За те, що допоміг мені через кадри передати те, що так важко висловити словами– додала Ірина.

Ірина Федишин – Біль: дивіться відеокліп онлайн

Раніше ми розповідали про українських зірок, які втратили дітей, як і Ірина Федишин.