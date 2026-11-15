Разрывает сердце: Ирина Федишин выпустила клип после потери дочери, в котором не сдерживает свою боль

Ирина Федишин решила вернуться к творчеству: певица рассказала, что именно так сейчас пытается пережить боль от потери дочери на 35-й неделе беременности. Свои сложнейшие эмоции она сначала выразила в песне "Боль", а теперь и в клипе на эту песню.

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Я возвращаюсь к творчеству. Простите, что на этот раз такая песня… Она родилась из моей боли, из чувств, которые невозможно передать словами. Мое сердце выскакивало из груди, когда я пришла в студию… как это было трудно… когда слезы сильнее голоса– обратилась к поклонникам Ирина.

Она добавила, что лечит свою боль молитвами, любовью родных, поддержкой поклонников и музыкой, которая, по ее мнению, обладает удивительной силой.



Ирина Федишин вернулась к творчеству / Скриншот из сторис irynafedyshyn

Клип для артистки снял Владимир Шурубура, который ранее работал с Федишин над клипом "Серденько". Певица призналась, что только этому режиссеру могла доверить такие непростые эмоции перед камерой.

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Спасибо тебе за эту работу, за чуткость, понимание. За то, что помог мне через кадры передать то, что так трудно выразить словами– добавила Ирина.

Ирина Федишин – Боль: смотрите видеоклип онлайн

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