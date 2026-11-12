Пела и плакала, – муж Федишин рассказал, как она записывала песню после потери дочери

Премьеру композиции прокомментировал и супруг певицы. В инстаграме Виталий Човник опубликовал трогательный пост, в котором рассказал, как появилась песня и насколько трудно Ирине было вернуться к творчеству после трагедии.

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Виталий признался, что после возвращения любимой из роддома без дочери их жизнь изменилась. В то же время именно музыка стала для Ирины способом пережить боль и постепенно вернуться к творчеству. Муж видел, сколько слез она пролила и как тяжело ей было снова зайти в студию, встать перед микрофоном и спеть.

Первые попытки записать композицию оказались неудачными: как только артистка начинала петь, она не могла сдержать слез. Однако она возвращалась в студию снова и снова, пытаясь завершить работу над песней.

В первый раз она не смогла… начала петь, и слезы не дали ей продолжить. Казалось бы, привычное для нее дело. Сколько раз она заходила в студию, становилась перед микрофоном, надевала наушники и начинала петь… Пришла во второй раз – и снова не смогла. Но сквозь боль и слезы она пробовала снова и снова– вспомнил супруг певицы.

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Виталий признался, что во время записи тоже не смог сдержать эмоций, ведь видел, насколько тяжело жене давалось каждое слово.

Она пела и плакала. Я тоже не мог сдержать слез. И тогда я в очередной раз понял, какую невероятную силу имеет музыка. Иногда она может сказать больше, чем тысячи слов– написал он.

Мужчина надеется, что композиция станет поддержкой для людей, которые также пережили утрату близких. Он хочет, чтобы песня помогла им выплакать свою боль и хотя бы на мгновение почувствовать облегчение.

В конце поста Виталий поблагодарил слушателей за многочисленные сообщения, теплые слова и поддержку. По его словам, внимание людей помогает Ирине пройти этот сложный период.

До этого супруг Ирины Федишин назвал имена медиков, которых он обвиняет в трагедии.