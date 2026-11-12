Співала і плакала, – чоловік Федишин розповів, як вона записувала пісню після втрати доньки

Прем'єру композиції прокоментував і чоловік виконавиці. В інстаграмі Віталій Човник опублікував щемливий допис, у якому розповів, як з'явилася пісня та наскільки важко Ірині було повернутися до творчості після трагедії.

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Віталій зізнався, що після повернення коханої з пологового будинку без донечки їхнє життя змінилося. Водночас саме музика стала для Ірини способом прожити біль і поступово повернутися до творчості. Чоловік бачив, скільки сліз вона виплакала та як важко їй було знову зайти до студії, стати перед мікрофоном і заспівати.

Перші спроби записати композицію виявилися невдалими: щойно артистка починала співати, як не могла стримати сліз. Однак вона поверталася до студії знову і знову, намагаючись завершити роботу над піснею.

Першого разу вона не змогла… почала співати й сльози не дали продовжити. Здавалося б, звична для неї справа. Скільки разів вона заходила у студію, ставала перед мікрофоном, одягала навушники й починала співати… Прийшла вдруге – і знову не змогла. Та крізь біль і сльози вона пробувала знову і знову– пригадав чоловік виконавиці.

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Віталій зізнався, що під час запису також не зміг стримати емоцій, адже бачив, наскільки важко дружині давалося кожне слово.

Вона співала і плакала. Я теж не міг стримати сліз. І тоді я вкотре зрозумів, яку неймовірну силу має музика. Іноді вона може сказати більше, ніж тисячі слів– написав він.

Чоловік сподівається, що композиція стане підтримкою для людей, які також пережили втрату близьких. Він хоче, щоб пісня допомогла їм виплакати власний біль і хоча б на мить відчути полегшення.

Наприкінці допису Віталій подякував слухачам за численні повідомлення, теплі слова та підтримку. За його словами, увага людей допомагає Ірині пройти цей складний період.

До цього чоловік Ірини Федишин назвав імена медиків, яких звинувачує у трагедії.