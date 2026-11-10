Ирина Федишин, Руслана и другие: украинские звезды, пережившие утрату ребенка

Прерывание беременности – это опыт, о котором многим женщинам нелегко говорить даже с близкими. Известные украинки также проходили через это испытание, а некоторые пережили его не один раз. 24 Канал рассказывает истории знаменитостей, которые решились публично поделиться личной болью и тем, как она изменила их жизнь.

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Ирина Федишин: потеряла дочь и больше не сможет родить

Ирина Федишин / Фото из инстаграма irynafedyshyn

Украинская певица Ирина Федишин пережила трагедию, которая навсегда изменила ее жизнь. В октябре 2026 года стало известно, что артистка потеряла нерожденную дочь Веронику на 35-й неделе беременности. Впоследствии певица рассказала подробности той ночи и объяснила, почему последствия оказались столь тяжелыми.

По словам Ирины, причиной трагедии стало преждевременное отслоение плаценты, из-за которого возникло внутреннее кровотечение. Сначала боль восприняли как возможный признак преждевременных родов, однако состояние певицы стремительно ухудшалось. В конце концов ее срочно доставили в больницу и прооперировали.

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Проснувшись после операции, Федишин осознала, что дочери больше нет. Однако впоследствии она узнала еще одну тяжелую новость: из-за серьезных осложнений врачам пришлось удалить ей матку, чтобы спасти жизнь. Теперь артистка больше не сможет самостоятельно выносить ребенка.

Певица призналась, что долго не могла решиться рассказать о пережитом. Она также поделилась вопросами, которые до сих пор задает себе и врачам, ведь не понимает, почему-то ее не направили в больницу сразу после появления первых симптомов. Своей историей Ирина хочет предостеречь других женщин от игнорирования тревожных сигналов организма.

Руслана Лижичко: потеряла беременность после ЭКО

Победительница "Евровидения" Руслана Лижичко неоднократно говорила о желании стать мамой. Однако путь певицы к материнству оказался непростым: вместе с мужем Александром Ксенофонтовым она годами пыталась забеременеть.

В интервью Славе Демину артистка рассказала, что супруги пробовали разные способы, в частности обращались к вспомогательным репродуктивным технологиям. Одна из попыток экстракорпорального оплодотворения в 2010 году завершилась беременностью, однако впоследствии Руслана потеряла ребенка на раннем сроке.

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Певица не скрывала, что пережитое было для нее мучительным. Она также рассказывала о многочисленных попытках стать мамой и эмоциональном истощении, сопровождавшем этот путь.

Несмотря на сложный опыт, Руслана не отказалась от мечты о материнстве. Она продолжала говорить о желании иметь детей и не скрывала, насколько важной для нее остается эта тема.

Руслана Лыжичко / Фото из инстаграма ruslana.lyzhychko

Анна Саливанчук: дважды пережила потерю ребенка на одном сроке

Анна Саливанчук / Фото из инстаграма salivanchuk.anna

Украинская актриса Анна Саливанчук пережила две потери беременности. Об этом она откровенно рассказала в интервью Славе Демину, признавшись, что обе трагедии произошли на 15-й неделе.

Во время первой беременности актриса ждала двойню – мальчика и девочку. Однако сердце дочери перестало биться, тогда как мальчик продолжил развиваться. Впоследствии Анна родила сына Глеба.

В 2018 году актриса снова потеряла ребенка. После этого она прошла генетическое обследование, которое показало, что у плода отсутствовала одна хромосома. Саливанчук признавалась, что этот опыт был очень болезненным, однако со временем смогла смириться с тем, что произошло.

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Анна Саливанчук с детьми / Фото из инстаграма salivanchuk.anna

Мика Ньютон: пережила выкидыш после борьбы с раком

Мика Ньютон / Фото из инстаграма mikanewton

Украинская певица Мика Ньютон после длительного перерыва в творчестве дала откровенное интервью Рамине Эсхакзай, в котором рассказала не только о борьбе с онкологическим заболеванием, но и о сложном пути к материнству.

Артистка вспомнила, что во время планирования беременности врачи обнаружили у нее большую кисту яичника. Впоследствии выяснилось, что это рак, поэтому Мике пришлось перенести операцию и пройти курс лечения.

После этого певица решила попробовать ЭКО. Однако беременность закончилась выкидышем, сопровождавшимся сильным кровотечением. Мика рассказала, что пережитое стало для нее тяжелым физическим и эмоциональным испытанием.

Несмотря ни на что, певица не отказалась от мечты стать мамой. Она также рассказала, что вместе с мужем рассматривает возможность подарить семью ребенку из Украины.

Алена Омаргалиева: трижды пережила выкидыш

Алена Омаргалиева / Фото из инстаграма omargalieva.alena

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Певица Алена Омаргалиева и ее муж Тамерлан воспитывают сына Тимура. Однако желание во второй раз стать родителями стало для супругов непростым испытанием.

В интервью Славе Демину артистка призналась, что трижды переживала выкидыш. О последней потере она рассказала в 2024 году. Тогда Алена узнала о беременности, но из-за сильной болезни на раннем сроке не смогла выносить ребенка.

Певица не скрывала, что первые потери переживала особенно тяжело. Со временем она научилась по-другому относиться к этой ситуации, хотя это не означало, что ей было все равно.

Дарья Петрожицкая: потеряла ребенка накануне свадьбы

Дарья Петрожицкая / Фото из инстаграма petrozhitskaya

Актриса Дарья Петрожицкая пережила выкидыш, когда ей было всего 20 лет. Тогда она встречалась со своим будущим мужем Алексеем Петрожицким, и пара уже планировала свадьбу.

В интервью Маше Ефросининой артистка рассказала, что забеременела перед свадьбой, однако за день до третьего месяца беременности у нее случился выкидыш. В то время Дарья находилась в Чернигове, где жила ее мама, и именно там столкнулась с этой трагедией.

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Петрожицкая вспоминала, что пережитое стало для нее большим потрясением. Она также откровенно говорила о том, насколько сложно было принять ситуацию и пережить утрату в столь юном возрасте.

Впоследствии актриса продолжила строить карьеру и личную жизнь, однако не стала скрывать эту страницу своей истории.

Дарья Петрожицкая / Фото из инстаграма petrozhitskaya

Путь к родительству не всегда бывает простым даже для тех знаменитостей, чьи истории в конечном итоге заканчиваются счастливо. Об украинских " звездные пары, которые годами ждали пополнения в семье и прибегали к репродуктивным технологиям, " мы рассказывали в отдельном материале.