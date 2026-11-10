Ірина Федишин, Руслана та інші: українські зірки, які пережили втрату дитини

Втрата вагітності – досвід, про який багатьом жінкам непросто говорити навіть із близькими. Відомі українки також проходили через це випробування, а дехто пережив його не один раз. 24 Канал розповідає історії знаменитостей, які наважилися публічно поділитися особистим болем і тим, як він змінив їхнє життя.

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Ірина Федишин: втратила донечку та більше не зможе народити

Ірина Федишин / Фото з Інстаграму irynafedyshyn

Українська співачка Ірина Федишин пережила трагедію, яка назавжди змінила її життя. У жовтні 2026 року стало відомо, що артистка втратила ненароджену донечку Вероніку на 35-му тижні вагітності. Згодом виконавиця розповіла подробиці тієї ночі та пояснила, чому наслідки виявилися настільки важкими.

За словами Ірини, причиною трагедії стало передчасне відшарування плаценти, через яке виникла внутрішня кровотеча. Спочатку біль сприйняли як можливу ознаку передчасних пологів, однак стан співачки стрімко погіршувався. Зрештою її терміново доправили до лікарні та прооперували.

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Прокинувшись після операції, Федишин усвідомила, що донечки більше немає. Однак згодом вона дізналася ще одну важку новину: через серйозні ускладнення лікарям довелося видалити їй матку, щоб урятувати життя. Тепер артистка більше не зможе самостійно виносити дитину.

Співачка зізналася, що довго не могла наважитися розповісти про пережите. Вона також поділилася запитаннями, які досі ставить собі та медикам, адже не розуміє, чому її не скерували до лікарні одразу після появи перших симптомів. Своєю історією Ірина хоче застерегти інших жінок від ігнорування тривожних сигналів організму.

Руслана Лижичко: втратила вагітність після ЕКЗ

Переможниця Євробачення Руслана Лижичко неодноразово говорила про бажання стати мамою. Однак шлях співачки до материнства виявився непростим: разом із чоловіком Олександром Ксенофонтовим вона роками намагалася завагітніти.

В інтерв'ю Славі Дьоміну артистка розповіла, що подружжя пробувало різні способи, зокрема зверталося до допоміжних репродуктивних технологій. Одна зі спроб екстракорпорального запліднення у 2010 році завершилася вагітністю, проте згодом Руслана втратила дитину на ранньому терміні.

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Співачка не приховувала, що пережите було для неї болісним. Вона також розповідала про численні спроби стати мамою та емоційне виснаження, яке супроводжувало цей шлях.

Попри складний досвід, Руслана не відмовилася від мрії про материнство. Вона продовжувала говорити про бажання мати дітей і не приховувала, наскільки важливою для неї залишається ця тема.

Руслана Лижичко / Фото з Інстаграму ruslana.lyzhychko

Анна Саліванчук: двічі пережила втрату дитини на одному терміні

Анна Саліванчук / Фото з Інстаграму salivanchuk.anna

Українська акторка Анна Саліванчук пережила дві втрати вагітності. Про це вона відверто розповіла в інтерв'ю Славі Дьоміну, зізнавшись, що обидві трагедії сталися на 15-му тижні.

Під час першої вагітності акторка чекала на двійню – хлопчика та дівчинку. Однак серце доньки перестало битися, тоді як хлопчик продовжив розвиватися. Згодом Анна народила сина Гліба.

У 2018 році акторка знову втратила дитину. Після цього вона пройшла генетичне дослідження, яке показало, що у плода не було однієї хромосоми. Саліванчук зізнавалася, що цей досвід був дуже болісним, однак згодом змогла прийняти те, що сталося.

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Анна Саліванчук з дітьми / Фото з Інстаграму salivanchuk.anna

Міка Ньютон: пережила викидень після боротьби з раком

Міка Ньютон / Фото з Інстаграму mikanewton

Українська співачка Міка Ньютон після тривалої перерви у творчості дала відверте інтерв'ю Раміні Есхакзай, у якому розповіла не лише про боротьбу з онкологічним захворюванням, а й про складний шлях до материнства.

Артистка пригадала, що під час планування вагітності лікарі виявили в неї велику кісту яєчника. Згодом з'ясувалося, що це рак, тому Міці довелося перенести операцію та пройти лікування.

Після цього співачка вирішила спробувати ЕКЗ. Однак вагітність завершилася викиднем, який супроводжувався сильною кровотечею. Міка розповіла, що пережите стало для неї важким фізичним та емоційним випробуванням.

Попри все, виконавиця не відмовилася від мрії стати мамою. Вона також розповіла, що разом із чоловіком розглядає можливість подарувати родину дитині з України.

Альона Омаргалієва: тричі пережила викидень

Альона Омаргалієва / Фото з Інстаграму omargalieva.alena

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Співачка Альона Омаргалієва та її чоловік Тамерлан виховують сина Тимура. Однак бажання вдруге стати батьками стало для подружжя непростим випробуванням.

В інтерв'ю Славі Дьоміну артистка зізналася, що тричі переживала викидень. Про останню втрату вона розповіла у 2024 році. Тоді Альона дізналася про вагітність, але через сильну хворобу на ранньому терміні не змогла виносити дитину.

Співачка не приховувала, що перші втрати переживала особливо важко. Згодом вона навчилася інакше ставитися до цієї ситуації, хоча це не означало, що їй було байдуже.

Дар'я Петрожицька: втратила дитину напередодні весілля

Дар'я Петрожицька / Фото з Інстаграму petrozhitskaya

Акторка Дар'я Петрожицька пережила втрату вагітності, коли їй було лише 20 років. Тоді вона була у стосунках зі своїм майбутнім чоловіком Олексієм Петрожицьким, а пара вже планувала весілля.

В інтерв'ю Маші Єфросиніній артистка розповіла, що завагітніла до весілля, однак за день до третього місяця вагітності в неї стався викидень. Тоді Дар'я перебувала в Чернігові, де жила її мама, і саме там зіткнулася з цією трагедією.

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Петрожицька згадувала, що пережите стало для неї великим потрясінням. Вона також відверто говорила про те, наскільки складно було прийняти ситуацію та пережити втрату в такому молодому віці.

Згодом акторка продовжила будувати кар'єру та особисте життя, однак не стала приховувати цю сторінку своєї історії.

Дар'я Петрожицька / Фото з Інстаграму petrozhitskaya

Шлях до батьківства не завжди буває простим навіть для тих знаменитостей, чиї історії зрештою завершуються щасливо. Про українські зіркові пари, які роками чекали на поповнення в родині та зверталися до репродуктивних технологій, розповідали в окремому матеріалі.