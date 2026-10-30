Чотири роки очікування та ЕКЗ: українські зіркові пари, які довго мріяли про дітей

Шлях до батьківства не завжди буває простим і передбачуваним. Для одних пар ця мрія здійснюється швидко, а іншим доводиться проходити через роки очікування, медичні процедури та непрості рішення. 24 Канал розповідає історії українських знаменитостей, які відверто ділилися своїм досвідом.

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Євген Кот і Наталія Татарінцева: чотири роки на шляху до омріяної доньки

Для хореографа Євгена Кота та гімнастки Наталії Татарінцевої бажання стати батьками було спільною мрією, яка не здійснилася одразу. У грудні 2023 року пара повідомила, що чекає на первістка, і тоді ж розповіла про непростий період, який передував цій новині.

Подружжя намагалося завагітніти протягом чотирьох років. Пара зверталася до репродуктолога, а лікарі діагностували безпліддя. Закохані навіть готувалися до екстракорпорального запліднення (ЕКЗ), однак зрештою дізналися про вагітність без цієї процедури.

У липні 2024 року в подружжя народилася донька Леля. Так почався новий етап сімейного життя, на який вони довго чекали.

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Родина Євгена Кота / Фото з Інстаграму kot_jenya

Катерина Тишкевич і Валентин Томусяк: рішення, до якого пара йшла не один рік

Актори Катерина Тишкевич і Валентин Томусяк не поспішали з поповненням у родині через стан здоров'я Катерини. Акторка багато років бореться із сильними головними болями, а лікування та препарати, які вона приймала, впливали на рішення про вагітність.

У червні 2026 року подружжя публічно розповіло, що чекає на первістка. В інтерв'ю Аліні Доротюк Катерина зізналася, що вони з чоловіком свідомо підійшли до цього рішення та узгодили його з лікаркою.

Вагітність не минула без тривожного епізоду: на восьмому тижні акторка пережила кровотечу. Подружжя звернулося по медичну допомогу, і лікарям вдалося зберегти вагітність.

Попри хвилювання, Катерина та Валентин дочекалися омріяного поповнення. 28 жовтня 2026 року в подружжя народився син Даніель, якого вдома ніжно називають Данеликом. Першими фото з пологового та подробицями народження первістка актори поділилися в соцмережах.

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Катерина Тишкевич і Валентин Томусяк / Фото з Інстаграму kateryna__tyshkevych

Камалія та Мохаммад Захур: народження двійнят після ЕКЗ

Історія співачки Камалії та бізнесмена Мохаммада Захура також пов'язана з непростим шляхом до батьківства. У 2013 році артистка народила двох доньок – Арабеллу та Мірабеллу. До цього подружжя зіткнулося з труднощами, пов'язаними з настанням вагітності.

Камалія завагітніла за допомогою екстракорпорального запліднення. Народження двійнят стало важливою подією для родини після тривалого очікування.

Камалія з чоловіком та доньками / Фото з Інстаграму kamaliyaofficial

Водночас у деяких українських зірок уже давно є не лише діти, а й онуки – і часом вони стали бабусями та дідусями доволі рано.