Чотири роки очікування та ЕКЗ: українські зіркові пари, які довго мріяли про дітей

Українські зірки, які довго мріяли про дітей / Колаж 24 Каналу
За радісними сімейними фото іноді стоять роки очікування та непрості рішення. Деякі українські знаменитості відверто розповідали про свій шлях до батьківства.
Шлях до батьківства не завжди буває простим і передбачуваним. Для одних пар ця мрія здійснюється швидко, а іншим доводиться проходити через роки очікування, медичні процедури та непрості рішення. 24 Канал розповідає історії українських знаменитостей, які відверто ділилися своїм досвідом.
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Євген Кот і Наталія Татарінцева: чотири роки на шляху до омріяної доньки
Для хореографа Євгена Кота та гімнастки Наталії Татарінцевої бажання стати батьками було спільною мрією, яка не здійснилася одразу. У грудні 2023 року пара повідомила, що чекає на первістка, і тоді ж розповіла про непростий період, який передував цій новині.
Подружжя намагалося завагітніти протягом чотирьох років. Пара зверталася до репродуктолога, а лікарі діагностували безпліддя. Закохані навіть готувалися до екстракорпорального запліднення (ЕКЗ), однак зрештою дізналися про вагітність без цієї процедури.
У липні 2024 року в подружжя народилася донька Леля. Так почався новий етап сімейного життя, на який вони довго чекали.
Родина Євгена Кота / Фото з Інстаграму kot_jenya
Катерина Тишкевич і Валентин Томусяк: рішення, до якого пара йшла не один рік
Актори Катерина Тишкевич і Валентин Томусяк не поспішали з поповненням у родині через стан здоров'я Катерини. Акторка багато років бореться із сильними головними болями, а лікування та препарати, які вона приймала, впливали на рішення про вагітність.
У червні 2026 року подружжя публічно розповіло, що чекає на первістка. В інтерв'ю Аліні Доротюк Катерина зізналася, що вони з чоловіком свідомо підійшли до цього рішення та узгодили його з лікаркою.
Вагітність не минула без тривожного епізоду: на восьмому тижні акторка пережила кровотечу. Подружжя звернулося по медичну допомогу, і лікарям вдалося зберегти вагітність.
Попри хвилювання, Катерина та Валентин дочекалися омріяного поповнення. 28 жовтня 2026 року в подружжя народився син Даніель, якого вдома ніжно називають Данеликом. Першими фото з пологового та подробицями народження первістка актори поділилися в соцмережах.
Камалія та Мохаммад Захур: народження двійнят після ЕКЗ
Історія співачки Камалії та бізнесмена Мохаммада Захура також пов'язана з непростим шляхом до батьківства. У 2013 році артистка народила двох доньок – Арабеллу та Мірабеллу. До цього подружжя зіткнулося з труднощами, пов'язаними з настанням вагітності.
Камалія завагітніла за допомогою екстракорпорального запліднення. Народження двійнят стало важливою подією для родини після тривалого очікування.
Водночас у деяких українських зірок уже давно є не лише діти, а й онуки – і часом вони стали бабусями та дідусями доволі рано.
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