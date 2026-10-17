Ірина Федишин перервала мовчання після трагічних пологів та втрати доньки

Українська співачка вперше вийшла на зв'язок після трагічної події. Ірина Федишин звернулась до своїх прихильників.

Після втрати доньки зірка сама перебувала у важкому стані. Лише зараз в інстаграм-сторіс вона опублікувала коротке, але щемке звернення до публіки.

На світло-сірому тлі вона залишила лише серденько і кілька слів, які демонструють її вдячність аудиторії за хвилювання.

Дякую, що ви поруч,

– написала артистка.



Ірина Федишин подякувала небайдужим за підтримку / Скриншот зі сторіс irynafedyshyn

Що відомо про трагедію в сімʼї Ірини Федишин

Про страшне горе в родині стало відомо ввечері 13 жовтня від чоловіка та продюсера співачки Віталія Човника. Він зізнався, що його серце розбите на шматки, адже вони втратили довгоочікувану дівчинку. Тоді ж чоловік повідомив, що сама Ірина ледве вижила під час складних пологів. Вона втратила багато крові, перенесла важку операцію, і лікарям довелося буквально боротися за її життя.

Після трагічної звістки чоловік Ірини Федишин опублікував щемливе чорно-біле фото та присвятив ненародженій донечці вірш. Він зізнався, що встиг побачити дівчинку, яка була дуже схожою на нього.

Ми писали, як Віталій Човник став справжньою опорою Ірини Федишин, поєднуючи роль коханого чоловіка та продюсера співачки.