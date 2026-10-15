Ірина Федишин не планувала виходити заміж до 25 років, але Віталій Човник освідчився їй уже за пів року стосунків. Співачка розгубилася, коли коханий став перед нею на одне коліно в ресторані, а згодом вони одружилися й почали працювати разом. У жовтні 2026 року подружжя повідомило про втрату маленької доньки. Як зародилося кохання Ірини Федишин і Віталія Човника та як чоловік став справжнім партнером зірки і в шлюбі, і в роботі – розповідає 24 Канал.

Як Ірина Федишин познайомилася з Віталієм Човником і погодилася на весілля, якого не планувала

На момент знайомства Ірина Федишин навчалася на економічному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка та займалася музикою. Віталій Човник працював музичним редактором на радіостанції в Івано-Франківську й навчався у духовній семінарії.

Вони зустрілися на заході у Львові: Ірина виступала на сцені, а Віталій був ведучим. Йому сподобався її виступ, тож після заходу він попросив пісні співачки для ротації на радіо. Згодом почав часто телефонувати, хоча вони жили в різних містах.

Він у Франківську, я у Львові, як така може бути зустріч,

– пригадувала Ірина.

Та відстань не завадила їхнім стосункам. Приблизно за пів року після початку зустрічань Віталій наважився освідчитися. На той момент Ірині було 19 років, Віталію – 23. Співачка планувала виходити заміж не раніше 25 років, тому спочатку не сприймала серйозно його розмови про весілля. Віталій, утім, не приховував своїх намірів і жартував: "Та не будемо довго ходити", "Не треба затягувати з одруженням".

Одного вечора він запросив Ірину до ресторану у Львові на каву. Звичайна зустріч несподівано перетворилася на освідчення: до них підійшов скрипаль і заграв романтичну мелодію, а Віталій став на одне коліно та дістав каблучку.

Ірина розгубилася настільки, що не могла одразу відповісти. Вона дивилася у вікно й плакала від хвилювання. Віталій повторив запитання, і лише тоді дівчина змогла сказати "так". Після освідчення закохані поїхали до батьків Ірини, щоб попросити благословення. А вже 29 липня 2006 року вони одружилися. Так співачка вийшла заміж значно раніше, ніж планувала, а Віталій став не лише її чоловіком, а й людиною, з якою вона будуватиме музичну кар'єру.



Весілля Віталія Човника і Ірини Федишин / Фото з відкритих джерел

Як чоловік став продюсером і опорою Ірини Федишин

Віталій Човник не лише повірив у талант Ірини, а й узявся розвивати її кар'єру. Спочатку він шукав спонсорів для виступів дружини та допомагав із просуванням її музики. Також створив журнал, у якому матеріали про співачку поєднувалися з комерційною рекламою. Згодом Віталій узяв на себе організацію концертів – від пошуку майданчиків до логістики й технічного забезпечення. Так він став не лише чоловіком Ірини, а й її незмінним продюсером.



Ірина Федишин і Віталій Човник / Фото з інстаграму співачки

Працювати разом подружжю доводиться чи не цілодобово. Ірина зізнавалася, що наполегливість чоловіка іноді дається їй непросто: Віталій звик іти до мети й не зупинятися перед труднощами. Водночас саме він підтримує співачку в моменти сумнівів і допомагає їй не опускати рук.

У липні 2026 року, з нагоди 20-річчя шлюбу, співачка відверто зізналась в Instagram, що усі мрії здійснює з допомогою та завдяки чоловікові:

Завжди у всьому разом, багато планів, задумів, мрій, які ми втілювали разом. Але основним мотиватором завжди був і є Віталік. Все життя дивуюся, де у нього береться стільки енергії, сил, впертості досягати поставлених цілей.



Ірина Федишин з чоловіком і дітьми / Фото з інстаграму співачки

Саме чоловік, за словами Федишин, не дає зневіритись їй у найважчі життєві моменти.

Інколи я зневірююся у мріях і хочу опустити руки посеред дороги. Та як чоловік, він не дає цьому статися. І коли мені важко не тільки фізично, але й морально, його любов рятує і дає сили перевести подих та йти далі,

– розчулила співачка.

Двоє синів і життя поза сценою

У шлюбі Ірини Федишин і Віталія Човника народилися двоє синів – Юрій та Олег. Попри концертний графік співачки й постійну зайнятість її чоловіка, родина намагається проводити багато часу разом.

Діти зростають у творчому середовищі й долучаються до життя батьків. Зокрема, старший син Юрій цікавиться технічним боком концертів мами та допомагає стежити за організаційними моментами виступів.

Ірина також ділиться сімейними моментами в соцмережах. Водночас у вихованні дітей вона дотримується власних принципів, зокрема наголошує на дисципліні та повазі до української культури. Для подружжя сім'я ніколи не існувала окремо від роботи. Віталій супроводжує дружину на концертах і бере участь у її професійному житті, а Ірина не раз говорила про те, що їй добре з ним і вдома, і на сцені.



Ірина Федишин з сімʼєю / Фото з інстаграму співачки

Завжди разом. Інколи нам дивуються друзі, як ми витримуємо один одного 24/7. А нам так добре і вдома, і на роботі. І за кулісами, і на сцені. Ми живемо один одним та однією справою,

– зізнавалася співачка.

Ірина Федишин і Віталій Човник втратили доньку

У жовтні 2026 року родина зіткнулася з трагедією. 13 жовтня Віталій Човник повідомив у соцмережах, що вони з Іриною втратили ненароджену доньку. Чоловік опублікував чорно-біле фото з лікарні й написав про найстрашніші дні у своєму житті. А згодом присвятив маленькому янголу щемкого вірша, в якому спробував вилити горе, яке переживає сімʼя.

Він також розповів, що Ірина перебуває у важкому стані. За словами Віталія, родина ледь не втратила і її. Чоловік попросив прихильників молитися за душу донечки та здоров'я і відновлення співачки. Звістка викликала хвилю співчуттів від шанувальників і колег артистки. Водночас родина опинилася в ситуації, коли їй потрібні час, підтримка та можливість пережити втрату без зайвої уваги до особистих обставин.