Ирина Федишин не планировала выходить замуж до 25 лет, но Виталий Човник сделал ей предложение уже через полгода отношений. Певица растерялась, когда возлюбленный опустился перед ней на одно колено в ресторане, а впоследствии они поженились и начали работать вместе. В октябре 2026 года супруги сообщили о потере маленькой дочери. Как зародилась любовь Ирины Федишин и Виталия Човника и как муж стал настоящим партнером звезды и в браке, и в работе – рассказывает 24 Канал.

Как Ирина Федишин познакомилась с Виталием Човником и согласилась на свадьбу, которую не планировала

На момент знакомства Ирина Федишин училась на экономическом факультете Львовского национального университета имени Ивана Франко и занималась музыкой. Виталий Човник работал музыкальным редактором на радиостанции в Ивано-Франковске и учился в духовной семинарии.

Они встретились на мероприятии во Львове: Ирина выступала на сцене, а Виталий был ведущим. Ему понравилось ее выступление, поэтому после мероприятия он попросил песни певицы для ротации на радио. Впоследствии он стал часто звонить, хотя они жили в разных городах.

Он во Франковске, я во Львове, как такая встреча вообще возможна,

– вспоминала Ирина.

Но расстояние не помешало их отношениям. Примерно через полгода после начала встреч Виталий решился сделать предложение. На тот момент Ирине было 19 лет, Виталию – 23. Певица планировала выходить замуж не раньше 25 лет, поэтому сначала не воспринимала всерьез его разговоры о свадьбе. Виталий, впрочем, не скрывал своих намерений и шутил: "Да не будем долго ходить", "Не надо затягивать с женитьбой".

Однажды вечером он пригласил Ирину в ресторан во Львове на кофе. Обычная встреча неожиданно превратилась в признание в любви: к ним подошел скрипач и заиграл романтическую мелодию, а Виталий опустился на одно колено и достал кольцо.

Ирина растерялась настолько, что не смогла сразу ответить. Она смотрела в окно и плакала от волнения. Виталий повторил вопрос, и только тогда девушка смогла сказать "да". После предложения влюбленные поехали к родителям Ирины, чтобы попросить благословения. А уже 29 июля 2006 года они поженились. Так певица вышла замуж значительно раньше, чем планировала, а Виталий стал не только ее мужем, но и человеком, с которым она будет строить музыкальную карьеру.



Свадьба Виталия Човника и Ирины Федишин / Фото из открытых источников

Как муж стал продюсером и опорой Ирины Федишин

Виталий Човник не только поверил в талант Ирины, но и взялся развивать ее карьеру. Сначала он искал спонсоров для выступлений жены и помогал с продвижением ее музыки. Также он создал журнал, в котором материалы о певице сочетались с коммерческой рекламой. Впоследствии Виталий взял на себя организацию концертов – от поиска площадок до логистики и технического обеспечения. Так он стал не только мужем Ирины, но и ее неизменным продюсером.



Ирина Федишин и Виталий Човник / Фото из инстаграма певицы

Работать вместе супругам приходится чуть ли не круглосуточно. Ирина признавалась, что настойчивость мужа порой дается ей нелегко: Виталий привык идти к цели и не останавливаться перед трудностями. В то же время именно он поддерживает певицу в моменты сомнений и помогает ей не опускать руки.

В июле 2026 года, по случаю 20-летия брака, певица откровенно призналась в инстаграме, что все мечты осуществляет с помощью и благодаря мужу:

Всегда во всем вместе, много планов, замыслов, мечтаний, которые мы воплощали вместе. Но главным мотиватором всегда был и остается Виталик. Всю жизнь удивляюсь, откуда у него берется столько энергии, сил, упорства в достижении поставленных целей.



Ирина Федишин с мужем и детьми / Фото из инстаграма певицы

Именно муж, по словам Федишин, не дает ей отчаиваться в самые тяжелые моменты жизни.

Иногда я теряю веру в мечты и хочу опустить руки на полпути. Но как мужчина, он не дает этому случиться. И когда мне тяжело не только физически, но и морально, его любовь спасает и дает силы перевести дух и идти дальше,

– растрогалась певица.

Двое сыновей и жизнь за пределами сцены

В браке Ирины Федишин и Виталия Човника родились два сына – Юрий и Олег. Несмотря на концертный график певицы и постоянную занятость ее мужа, семья старается проводить много времени вместе.

Дети растут в творческой среде и участвуют в жизни родителей. В частности, старший сын Юрий интересуется технической стороной концертов мамы и помогает следить за организационными моментами выступлений.

Ирина также делится семейными моментами в соцсетях. При этом в воспитании детей она придерживается собственных принципов, в частности делает акцент на дисциплине и уважении к украинской культуре. Для супругов семья никогда не существовала отдельно от работы. Виталий сопровождает жену на концертах и участвует в ее профессиональной жизни, а Ирина не раз говорила о том, что ей хорошо с ним и дома, и на сцене.



Ирина Федишин с семьей / Фото из инстаграма певицы

Всегда вместе. Иногда друзья удивляются, как мы выдерживаем друг друга 24/7. А нам так хорошо и дома, и на работе. И за кулисами, и на сцене. Мы живем друг другом и одним делом,

– призналась певица.

Ирина Федишин и Виталий Човник потеряли дочь

В октябре 2026 года семья столкнулась с трагедией. 13 октября Виталий Човник сообщил в соцсетях, что они с Ириной потеряли нерожденную дочь. Мужчина опубликовал черно-белое фото из больницы и написал о самых страшных днях в своей жизни. А впоследствии посвятил маленькому ангелу трогательное стихотворение, в котором попытался выразить горе, которое переживает семья.

Он также рассказал, что Ирина находится в тяжелом состоянии. По словам Виталия, семья едва не потеряла и ее. Мужчина попросил поклонников молиться за душу дочери, а также за здоровье и выздоровление певицы. Эта новость вызвала волну соболезнований от поклонников и коллег артистки. В то же время семья оказалась в ситуации, когда ей нужны время, поддержка и возможность пережить утрату без излишнего внимания к личным обстоятельствам.