"Саме так уявляю її голос із неба": Ірина Федишин розчулила зверненням до померлої донечки

Українська співачка Ірина Федишин опублікувала другий щемливий допис після непоправної трагедії, що сталася в її родині. Зірка звернулася до донечки та зізналася, яка особлива пісня допомагає їй триматися попри нестерпний біль.

За словами виконавиці, у цей невимовно важкий період після втрати донечки вона віднайшла сили жити завдяки пісні, створеній штучним інтелектом. У музичному творі зірка відчула розраду, а звучання нагадало їй омріяний голосок донечки, що лунає з небес. У самій композиції янголятко промовляє до скорботної мами, закликаючи не журитися, підніматися з болісного сну, продовжувати співати й щиро молитися, а також триматися разом усій родині.

Я не знаю, якими словами можна втішити матір, яка втратила свою дитину… Але у цій пісні я почула фрази, які, попри нестерпний біль, просто змушують мене рухатися далі. Я буду дуже старатися, моя донечко, моя Веронічко. Ангелятко. Пісня, яку я ніколи не почую з уст своєї донечки… але саме так уявляю її голос із неба…

– зізналася знаменитість.

Ірина Федишин присвятила допис донечці: слухайте аудіо

Автором щемливих слів та самої композиції виявився священник. Співачка переконана, що в такий спосіб сам Господь звернувся до її пораненого серця через небайдужу людину.

Іноді Господь посилає розраду через людей… через їхні слова, молитви, добрі вчинки, а іноді й через пісні… Дякую священнику о. Петру Половку за надзвичайно проникливі слова і цю пісню,

– щиро подякувала артистка.

Про трагедію в родині стало відомо ввечері 13 жовтня від чоловіка та продюсера зірки Віталія Човника. Пологи на 35-му тижні виявилися критично складними, спричинили сильну крововтрату, тому лікарям довелося буквально витягувати співачку з того світу під час невідкладної операції.

Сам чоловік співачки встиг побачити крихітку на власні очі та був приголомшений тим, наскільки дитина була його копією. Подружжя разом із синами неймовірно чекало на появу дівчинки, про стать якої дізналося на сімейній гендер-паті у вересні.

Сама Ірина через загальний наркоз так і не змогла потримати малечу на руках чи побачити її живою у пологовому. Єдиною згадкою про дівчинку для зірки стала світлина донечки, яку встиг зробити чоловік співачки, а коли виконавиця вперше розкрила ім'я крихітки, вона наголосила, що маленька Вероніка на цьому фото була неймовірно схожою на свого тата.