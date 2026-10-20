По словам певицы, в этот невыразимо тяжелый период после потери дочери она обрела силы жить благодаря песне, созданной искусственным интеллектом. В этой песне звезда обрела утешение, а ее звучание напомнило ей о желанном голоске дочки, раздающемся с небес. В самой композиции ангелочек обращается к скорбящей маме, призывая не грустить, пробуждаться от мучительного сна, продолжать петь и искренне молиться, а также держаться вместе всей семьей.

Я не знаю, какими словами можно утешить мать, потерявшую своего ребенка… Но в этой песне я услышала фразы, которые, несмотря на невыносимую боль, просто заставляют меня идти дальше. Я буду очень стараться, моя доченька, моя Вероничка. Ангелочек. Песня, которую я никогда не услышу из уст своей дочери… но именно так представляю себе ее голос с небес…

– призналась знаменитость.

Ирина Федишин посвятила пост своей дочке: слушайте аудио

Автором трогательных слов и самой композиции оказался священник. Певица убеждена, что таким образом сам Господь обратился к ее раненому сердцу через неравнодушного человека.

Иногда Господь посылает утешение через людей… через их слова, молитвы, добрые поступки, а иногда и через песни… Спасибо священнику о. Петру Половко за чрезвычайно проникновенные слова и эту песню,

– искренне поблагодарила артистка.

О трагедии в семье стало известно вечером 13 октября от мужа и продюсера звезды Виталия Човника. Роды на 35-й неделе оказались критически сложными, привели к сильной кровопотере, поэтому врачам пришлось буквально вытаскивать певицу с того света во время неотложной операции.

Сам муж певицы успел увидеть малышку собственными глазами и был потрясен тем, насколько ребенок был его копией. Супруги вместе с сыновьями с нетерпением ждали появления девочки, о поле которой узнали на семейной гендер-вечеринке в сентябре.

Сама Ирина из-за общего наркоза так и не смогла подержать малышку на руках или увидеть ее живой в родильном отделении. Единственным воспоминанием о девочке для звезды стала фотография дочери, которую успел сделать муж певицы, а когда исполнительница впервые раскрыла имя малышки, она подчеркнула, что маленькая Вероника на этом фото была невероятно похожа на своего папу.