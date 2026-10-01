Show24 Українські зірки Ірина Федишин уперше за довгий час показала фото з мамою і здивувала їхньою схожістю
1 жовтня, 15:24
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Ірина Федишин уперше за довгий час показала фото з мамою і здивувала їхньою схожістю

Софія Хомишин

Ірина Федишин вразила фанатів фото з мамою, на яку схожа як дві краплі води. Співачка поділилася кадром із Лесею Федишин з особливої нагоди – жінка відзначила день народження.

Теплу сімейну світлину артистка опублікувала на особистій сторінці в інстаграмі. В описі до публікації Ірина залишила для мами зворушливе привітання.

На фото Федишин позувала у чорному костюмі, який доповнила брошкою з гілочкою калини, сумкою з намистин та яскравими сережками. Також артистка зробила макіяж з акцентом на червону помаду. 

Її мама обрала більш яскраве поєднання. Леся Федишин одягнула класичні штани та блузу з абстрактним принтом, а зверху накинула зелений тренч. До цього вбрання вона підібрала сонцезахисні окуляри та синьо-жовту брошку. 

Під постом співачка залишила дуже тепле привітання для іменинниці. Ірина подякувала мамі за любов, турботу, мудрі поради та підтримку. 

Не обійшлося і без жарту. Артистка згадала, що мама завжди готова допомогти родині зі зйомками, навіть якщо на це доводиться витратити 56 хвилин. 

Дякуємо вам за безмежну любов і ваше велике серце. Просимо у Бога міцного здоров'я для вас, щасливих і довгих років життя. Нехай усе задумане збувається. Дуже вас любимо і цінуємо. Ви в нас найкраща,
– написала Федишин. 

Ірина Федишин з мамою / Фото з інстаграм-сторінки співачки

Підписники Ірини зазначили, що мама та донька дуже схожі одна на одну, і залишили під фото безліч теплих коментарів. 

 

 

Варто нагадати, що зараз Ірина сама готується стати мамою втретє. Зовсім нещодавно співачка разом із чоловіком та двома синами влаштувала гендер-паті.

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