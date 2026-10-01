Теплую семейную фотографию артистка опубликовала на своей странице в инстаграме. В подписи к публикации Ирина оставила для мамы трогательное поздравление.

На фото Федишин позировала в черном костюме, который дополнила брошью с веточкой калины, сумкой из бусин и яркими серьгами. Также артистка сделала макияж с акцентом на красную помаду.

Ее мама выбрала более яркое сочетание. Леся Федишин надела классические штаны и блузу с абстрактным принтом, а сверху накинула зеленый тренч. К этому наряду она подобрала солнцезащитные очки и сине-желтую брошь.

Под постом певица оставила очень теплое поздравление для именинницы. Ирина поблагодарила маму за любовь, заботу, мудрые советы и поддержку.

Не обошлось и без шутки. Артистка вспомнила, что мама всегда готова помочь семье со съемками, даже если на это приходится потратить 56 минут.

Спасибо вам за безграничную любовь и ваше большое сердце. Просим у Бога крепкого здоровья для вас, счастливых и долгих лет жизни. Пусть все задуманное сбывается. Очень вас любим и ценим. Вы у нас самая лучшая,

– написала Федишин.

Ирина Федишин с мамой / Фото со страницы певицы в инстаграме

Подписчики Ирины отметили, что мама и дочь очень похожи друг на друга, и оставили под фото множество теплых комментариев.

Стоит напомнить, что сейчас Ирина сама готовится стать мамой в третий раз. Совсем недавно певица вместе с мужем и двумя сыновьями устроила гендерную вечеринку.