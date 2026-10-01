Теплу сімейну світлину артистка опублікувала на особистій сторінці в інстаграмі. В описі до публікації Ірина залишила для мами зворушливе привітання.

На фото Федишин позувала у чорному костюмі, який доповнила брошкою з гілочкою калини, сумкою з намистин та яскравими сережками. Також артистка зробила макіяж з акцентною на червону помаду.

Її мама обрала більш яскраве поєднання. Леся Федишин одягнула класичні штани та блузу з абстрактним принтом, а зверху накинула зелений тренч. До цього вбрання вона підібрала сонцезахисні окуляри та синьо-жовту брошку.

Під постом співачка залишила дуже тепле привітання для іменинниці. Ірина подякувала мамі за любов, турботу, мудрі поради та підтримку.

Не обійшлося і без жарту. Артистка згадала, що мама завжди готова допомогти родині зі зйомками, навіть якщо на це доводиться витратити 56 хвилин.

Дякуємо вам за безмежну любов і ваше велике серце. Просимо у Бога міцного здоров'я для вас, щасливих і довгих років життя Нехай усе задумане збувається. Дуже вас любимо і цінуємо. Ви в нас найкраща,

– написала Федишин.

Ірина Федишин з мамою / Фото з інстаграм-сторінки співачки

Підписники Ірини зазначили, що мама та донька дуже схожі одна на одну, і залишили під фото безліч теплих коментарів.

Варто нагадати, що зараз Ірина сама готується стати мамою втретє. Зовсім нещодавно співачка разом із чоловіком та двома синами влаштувала гендер-паті.