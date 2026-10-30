Від болючого розриву до нового кохання: як склалося особисте життя Ірини Горової після Потапа

Роки спільного життя, непросте розлучення та новий чоловік, якого вона досі не поспішає показувати публіці. Ірина Горова нечасто говорить про особисте, але її останні зізнання розкрили чимало несподіваних подробиць.

Продюсерку Ірину Горову довгі роки сприймали насамперед як дружину Потапа, хоча за лаштунками їхнього шлюбу відбувалися непрості зміни. 24 Канал розповідає, що після розриву вона не лише переглянула ставлення до стосунків, а й знайшла нове кохання, про яке воліє не розповідати зайвого.

Шлюб із Потапом, який не вдалося врятувати

Ірина Горова та Олексій Потапенко, якого слухачі знають як Потапа, були не лише подружжям, а й партнерами в роботі. Вони створили сім'ю ще до того, як репер став однією з найвідоміших постатей українського шоу-бізнесу. У 2008 році в них народився син Андрій, а згодом пара разом розвивала музичні проєкти.

Олексій Потапенко з сином / Фото з Інстаграму realpotap

Проте за зовнішньою картинкою успішної родини поступово накопичувалися проблеми. Як згодом розповідала Горова, їхні стосунки не завершилися за один день: подружжя сварилося, намагалося домовитися й навіть певний час жило окремо.

Ірина Горова з сином Андрієм / Фото з Інстаграму gorovaya_irina

У новому інтерв'ю журналістці Раміні Есхакзай, яке вийшло восени 2026 року, продюсерка відверто пригадала, як переживала складний період у шлюбі. Зокрема, вона розповіла про підозри щодо роману Потапа з Настею Каменських. За словами Горової, тривожні думки з'явилися ще тоді, коли вона помітила особливу увагу чоловіка до майбутньої сценічної партнерки.

Згодом, пригадувала продюсерка, її насторожили нічні повідомлення та приховані листування. Розрив став для неї непростим рішенням, однак вона зрештою вирішила не залишатися у стосунках, які вже не приносили їй щастя.

Чому Горова не хотіла залишатися сама

Після розлучення продюсерка не поспішала ділитися подробицями особистого життя. Утім, за її словами, думка про те, що вона може залишитися сама, колись справді її лякала. Особливо з огляду на відповідальність за дітей.

У серпні 2025 року Горова зізналася, що вже п'ять років перебуває у стосунках із чоловіком, особистість якого не розкриває. Водночас вона відверто розповіла, як змінилося її ставлення до кохання та партнерства після двох шлюбів.

Продюсерка пригадувала, що раніше боялася самотності й думала, кому буде потрібна з двома дітьми. Однак з часом зрозуміла, що такі побоювання значною мірою пов'язані зі стереотипами, а не з реальними перспективами.

Ірина Горова / Фото з Інстаграму gorovaya_irina

Новий обранець і стосунки без сварок

Про свого нинішнього партнера Ірина Горова говорить небагато. Відомо, що вони разом уже кілька років, але чоловік не з'являється в її публічному житті так часто, як можна було б очікувати від обраниці відомої продюсерки.

У розмові 2025 року Горова розповіла, що за п'ять років стосунків вони жодного разу не сварилися. Вона пояснила, що знайшла комфортну для себе формулу партнерства, у якій немає страху залишитися самій і потреби відповідати чужим очікуванням.

Чи планує Горова знову виходити заміж

Попри тривалі стосунки, продюсерка не поспішає знову йти під вінець. У серпні 2025 року вона прямо заявила, що не планує втретє виходити заміж. Для неї сам факт офіційного шлюбу не є обов'язковою умовою щасливого партнерства.

Після двох шлюбів Горова, схоже, більше цінує внутрішній комфорт, взаємну повагу та можливість залишатися собою. Вона не прагне доводити оточенню, що її особисте життя відповідає чиїмось очікуванням.

Ірина Горова / Фото з Інстаграму gorovaya_irina

Водночас шлях до цього спокою був непростим: лише згодом Горова розповіла, як запідозрила роман Потапа з Настею Каменських.