"Почалося з нічних смс": Ірина Горова зізналася, як викрила таємний роман Потапа та Каменських

Своїми відвертими спогадами про минуле зірка поділилася під час інтерв'ю Раміні Есхакзай. За словами Ірини, вона чудово пам'ятає день, коли її ексчоловік вперше зустрів свою майбутню сценічну партнерку в одному зі столичних клубів.

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Тоді Настя постала перед ними у блакитному плащі та з двома косами, одразу привернувши увагу продюсера. Горова зазначає, що Каменських була стовідсотковим типажем Потапа – висока та кучерява, тому ревнощі спалахнули миттєво.

У Льоші перша дівчина зі школи була Настя, і така ж висока, кучерява. І це його вайб ну прям максимально. Не знаю, як я пролетіла між такими яскравими дівчатами– зізналася продюсерка.

Потап і Настя Каменських / фото з відкритих джерел

Жіноча інтуїція не підвела Ірину, адже згодом у родині почався дуже складний період. Хоча Потап прямо не зізнавався у романі, його видавали дрібні деталі, зокрема екран телефону, який постійно світився вночі.

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Ніхто не приходить і тобі не каже: "Так, це відбувається". Ти з чого починаєш? З смс вночі. Тобі казали типу я в футбол грав, я переписувався зі своїм кимось– пригадала Горова.

Потап та Ірина Горова / фото jetsetter.ua

Коли продюсерка все ж наважилася розірвати ці болючі стосунки, репер благав її залишитися, освідчувався в коханні та навіть обіцяв закрити гурт. Проте Ірина розуміла, що це лише слова, адже бачила їхні погляди в інтерв'ю та кліпах, тому почала будувати власну стратегію виходу з цього шлюбу.

Сам репер лише у 2025 році офіційно підтвердив, що його роман із Каменських дійсно закрутився ще під час шлюбу з Горовою. До цього артисти роками приховували свої почуття від публіки, переконуючи всіх у суто робочих стосунках.