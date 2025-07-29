Нещодавно акторка Дар'я Петрожицька різко висловилася про фільм "Песики", де головну роль зіграла Леся Нікітюк. Зірка "Жіночого кварталу" Ірина Сопонару заступилася за телеведучу після заяви колеги.

Про це повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм акторки. Сопонару підтримала Нікітюк.

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Ірина Сопонару зазначила, що фраза "я не хочу нікого образити, але…" "не скасовує образу".

Коли критикуєш колег за відсутність диплома, пам'ятай: глядачу не важливо, де ти вчився. Йому важливо, чи ти справжній у кадрі. Леся Нікітюк у "Песиках" була живою, щирою й улюбленою. Це не про диплом. Це про талант і віддачу,

– написала акторка.

Вона додала, що актор – це не лише професія, але й повага до колег.

Ірина Сопонару підтримала Лесю Нікітюк / Скриншот з інстаграму акторки

Що сказала Дар'я Петрожицька?

У новому інтерв'ю Дар'я Петрожицька розповіла про проблеми українського кінематографа. Вона зауважила, що все частіше до зйомок у фільмах та серіалах запрошують медійних осіб, які не мають акторської освіти.

Акторка навела в приклад нову українську комедію "Песики" з Лесею Нікітюк у головній ролі.

"Не хочу нікого ображати. Але пішла тенденція, що ти можеш бути не суперталановитим і непрофесійним, а ти знімаєшся. А деякі актори сидять по театрах і не знімаються, бо вони нецікаві й немедійні. Навіть про себе скажу: чому на головну роль не взяти акторку", – висловилася Петрожицька.

Однак Дар'я додала, що Леся добре зіграла свою роль. Сама ж телеведуча з гумором відреагувала на слова акторки. Нікітюк написала, що тепер не буде зніматися у кіно та почне писати пісні.