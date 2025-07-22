Серед прикладів вона згадала фільм "Песики", де головну роль виконала Леся Нікітюк. Телеведуча вже відреагувала на заяву Петрожицької, пише Show 24.

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Не хочу нікого ображати. Але пішла тенденція, що ти можеш бути не суперталановитим і непрофесійним, а ти знімаєшся. А деякі актори сидять по театрах і не знімаються, бо вони нецікаві й немедійні. Навіть про себе скажу: чому на головну роль не взяти акторку,

– сказала в інтерв'ю Дар'я.

Водночас вона підкреслила, що не має претензій особисто до Лесі Нікітюк і вважає, що телеведуча добре впоралась зі своєю роллю.

Інтерв'ю з Дарією Петрицькою: дивіться відео онлайн

Як Нікітюк відповіла на заяву Петрожицької?

Леся відреагувала з гумором – в інстаграм-сторіс вона опублікувала уривок з інтерв'ю Дар'ї й пожартувала, що тепер не буде зніматись у кіно, а візьметься за написання пісень.

Леся Нікітюк відреагувала на слова Дар'ї Петрожицької / Скриншот з інстаграм-сторіс

Цікаво, що саме під час знімання комедії "Песики" Леся Нікітюк дізналася про свою вагітність. Прем'єра фільму відбулася 27 лютого 2025 року. Це історія про молоду дівчину Яну, яка намагається зробити кар'єру, але стикається з прокляттям: чоловіки, з якими вона проводить ніч, перетворюються на собак.