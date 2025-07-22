Среди примеров она вспомнила фильм "Песики", где главную роль исполнила Леся Никитюк. Телеведущая уже отреагировала на заявление Петрожицкой, пишет Show 24.

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Не хочу никого обижать. Но пошла тенденция, что ты можешь быть не суперталантливым и непрофессиональным, а ты снимаешься. А некоторые актеры сидят по театрам и не снимаются, потому что они неинтересны и немедийные. Даже о себе скажу: почему на главную роль не взять актрису,

– сказала в интервью Дарья.

В то же время она подчеркнула, что не имеет претензий лично к Лесе Никитюк и считает, что телеведущая хорошо справилась со своей ролью.

Интервью с Дарьей Петрожицкой: смотрите видео онлайн

Как Никитюк ответила на заявление Петрожицкой?

Леся отреагировала с юмором – в инстаграм-сторис она опубликовала отрывок из интервью Дарьи и пошутила, что теперь не будет сниматься в кино, а возьмется за написание песен.

Леся Никитюк отреагировала на слова Дарьи Петрожицкой / Скриншот из инстаграм-сторис

Интересно, что именно во время съемок комедии "Песики" Леся Никитюк узнала о своей беременности. Премьера фильма состоялась 27 февраля 2025 года. Это история о молодой девушке Яне, которая пытается сделать карьеру, но сталкивается с проклятием: мужчины, с которыми она проводит ночь, превращаются в собак.