"Дах почав підтікати": Ірина Сопонару разом із чоловіком-іноземцем раптово покинула Київ

Українська акторка та зірка гумористичних шоу Ірина Сопонару разом зі своїм чоловіком Різом виїхала з Києва до іншого міста. Знаменитість зізналася, що через постійні російські обстріли та відключення світла вона втратила сон і навіть думала звертатися до психолога.

Своїми переживаннями та планами на майбутнє артистка поділилася під час відвертої розмови на проєкті "Наодинці з Гламуром". За словами зірки, рішення про переїзд далося їхній родині вкрай нелегко, адже вони зовсім не хотіли залишати свій дім.

Подружжя намагалося триматися до останнього, попри складну ситуацію в столиці. Однак постійний стрес і відсутність нормального відпочинку дали про себе знати.

Ми з Різом тримались, скільки могли триматися. Але десь приблизно від серпня, коли почали сильно кошмарити, ми вже декілька тижнів без нормального сну,

– зізналася Сопонару.

Акторка додала, що її емоційний стан був настільки виснаженим, що вона всерйоз розглядала варіант медикаментозного лікування.

У мене дах почав підтікати, я вже навіть до психолога думала звернутися, може, мені якісь ліки треба приймати. Виявилося, мені треба було поспати,

– з гумором зазначила знаменитість.

Ірина Сопонару з чоловіком / фото irinasoponaru

Тепер Ірина та Різ облаштовують свій побут у рідному місті акторки – Чернівцях. Саме там закохані планують провести всю зиму, щоб перечекати найважчий період блекаутів у безпечніших умовах.

Ми вирішили поки що поїхати до Чернівців до батьків. До кінця зими ми точно будемо там. Я не знаю, що має весною змінитися, але принаймні жахливі блекаути ми хочемо перечекати там,

– розповіла акторка.

Повернутися до столиці зіркова родина сподівається вже навесні. Сопонару чудово розуміє, що загроза обстрілів може не зникнути, проте сподівається хоча б на стабільнішу ситуацію з електроенергією.

До речі, акторка Вікторія Маремуха з 4-річним сином теж виїхала з України через складну ситуацію.