"Дах почав підтікати": Ірина Сопонару разом із чоловіком-іноземцем раптово покинула Київ

Ірина Сопонару з чоловіком / фото з інстаграму
Українська акторка та зірка гумористичних шоу Ірина Сопонару разом зі своїм чоловіком Різом виїхала з Києва до іншого міста. Знаменитість зізналася, що через постійні російські обстріли та відключення світла вона втратила сон і навіть думала звертатися до психолога.
Своїми переживаннями та планами на майбутнє артистка поділилася під час відвертої розмови на проєкті "Наодинці з Гламуром". За словами зірки, рішення про переїзд далося їхній родині вкрай нелегко, адже вони зовсім не хотіли залишати свій дім.
популярні відео
Подружжя намагалося триматися до останнього, попри складну ситуацію в столиці. Однак постійний стрес і відсутність нормального відпочинку дали про себе знати.
Ми з Різом тримались, скільки могли триматися. Але десь приблизно від серпня, коли почали сильно кошмарити, ми вже декілька тижнів без нормального сну
Акторка додала, що її емоційний стан був настільки виснаженим, що вона всерйоз розглядала варіант медикаментозного лікування.
У мене дах почав підтікати, я вже навіть до психолога думала звернутися, може, мені якісь ліки треба приймати. Виявилося, мені треба було поспати
Ірина Сопонару з чоловіком / фото irinasoponaru
Тепер Ірина та Різ облаштовують свій побут у рідному місті акторки – Чернівцях. Саме там закохані планують провести всю зиму, щоб перечекати найважчий період блекаутів у безпечніших умовах.
Ми вирішили поки що поїхати до Чернівців до батьків. До кінця зими ми точно будемо там. Я не знаю, що має весною змінитися, але принаймні жахливі блекаути ми хочемо перечекати там
Повернутися до столиці зіркова родина сподівається вже навесні. Сопонару чудово розуміє, що загроза обстрілів може не зникнути, проте сподівається хоча б на стабільнішу ситуацію з електроенергією.
До речі, акторка Вікторія Маремуха з 4-річним сином теж виїхала з України через складну ситуацію.
Повʼязані теми:
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі1 коментар