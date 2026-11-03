"Дах почав підтікати": Ірина Сопонару разом із чоловіком-іноземцем раптово покинула Київ

Своїми переживаннями та планами на майбутнє артистка поділилася під час відвертої розмови на проєкті "Наодинці з Гламуром". За словами зірки, рішення про переїзд далося їхній родині вкрай нелегко, адже вони зовсім не хотіли залишати свій дім.

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Подружжя намагалося триматися до останнього, попри складну ситуацію в столиці. Однак постійний стрес і відсутність нормального відпочинку дали про себе знати.

Ми з Різом тримались, скільки могли триматися. Але десь приблизно від серпня, коли почали сильно кошмарити, ми вже декілька тижнів без нормального сну– зізналася Сопонару.

Акторка додала, що її емоційний стан був настільки виснаженим, що вона всерйоз розглядала варіант медикаментозного лікування.

У мене дах почав підтікати, я вже навіть до психолога думала звернутися, може, мені якісь ліки треба приймати. Виявилося, мені треба було поспати– з гумором зазначила знаменитість.

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Ірина Сопонару з чоловіком / фото irinasoponaru

Тепер Ірина та Різ облаштовують свій побут у рідному місті акторки – Чернівцях. Саме там закохані планують провести всю зиму, щоб перечекати найважчий період блекаутів у безпечніших умовах.

Ми вирішили поки що поїхати до Чернівців до батьків. До кінця зими ми точно будемо там. Я не знаю, що має весною змінитися, але принаймні жахливі блекаути ми хочемо перечекати там– розповіла акторка.

Повернутися до столиці зіркова родина сподівається вже навесні. Сопонару чудово розуміє, що загроза обстрілів може не зникнути, проте сподівається хоча б на стабільнішу ситуацію з електроенергією.

До речі, акторка Вікторія Маремуха з 4-річним сином теж виїхала з України через складну ситуацію.