"Крыша начала протекать": Ирина Сопонару вместе с мужем-иностранцем внезапно покинула Киев

Артистка поделилась своими переживаниями и планами на будущее во время откровенного разговора в рамках проекта "Наедине с Гламуром". По словам звезды, решение о переезде далось их семье крайне нелегко, ведь они совсем не хотели покидать свой дом.

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Супруги пытались продержаться до последнего, несмотря на сложную ситуацию в столице. Однако постоянный стресс и отсутствие нормального отдыха сказались на них.

Мы с Ризом держались, сколько могли. Но где-то примерно с августа, когда начались сильные обстрелы, мы уже несколько недель не высыпались– призналась Сопонару.

Актриса добавила, что ее эмоциональное состояние было настолько истощенным, что она всерьез рассматривала вариант медикаментозного лечения.

У меня крыша начала протекать, я уже даже думала обратиться к психологу, может, мне какие-то лекарства нужно принимать. Оказалось, мне нужно было поспать– с юмором отметила знаменитость.

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Ирина Сопонару с мужем / фото irinasoponaru

Теперь Ирина и Риз обустраивают свою жизнь в родном городе актрисы – Черновцах. Именно там влюбленные планируют провести всю зиму, чтобы переждать самый тяжелый период отключений электричества в более безопасных условиях.

Мы решили пока поехать в Черновцы к родителям. До конца зимы мы точно будем там. Я не знаю, что должно измениться весной, но, по крайней мере, ужасные отключения электричества мы хотим переждать там– рассказала актриса.

Вернуться в столицу звездная семья надеется уже весной. Сопонару прекрасно понимает, что угроза обстрелов может не исчезнуть, однако надеется хотя бы на более стабильную ситуацию с электроэнергией.

Кстати, актриса Виктория Маремуха с 4-летним сыном тоже уехала из Украины из-за сложившейся ситуации.