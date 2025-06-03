У мережі поширили фейк про смерть Ірми Вітовської: акторка гнівно відреагувала

У мережі з'явилась новина про те, що відома українська акторка Ірма Вітовська померла. Втім, це неправдива інформація.

Акторка вже на неї відреагувала. Повідомляє Show 24 з посиланням на фейсбук-сторінку Ірми Вітовської.

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Так, в ютубі поширили фейкове відео, в якому йшлося про нібито смерті українських зірок. На обкладинці ролика використали фото Ірми Вітовської, а заголовок стверджував, що вона померла. Акторка поділилася скриншотом відео та висловила своє обурення.

От скажіть, якими треба бути нелюдами, щоб публікувати подібне. Я то переживу, але у мене є батьки, друзі, старенькі родичі. Якби хтось з них отримав удар від такої новини? І не бояться ж бумеранга, скоти,

– розгнівалась Ірма Вітовська.

Зауважимо, напередодні в мережі також поширили фейк про смерть української фехтувальниці Ольги Харлан. Спортсменка спростувала ту інформацію і наголосила, щоб люди слідкували лише за перевіреними пабліками, які поширюють правдиву інформацію.