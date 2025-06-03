Актриса уже на нее отреагировала. Сообщает Show 24 со ссылкой на фейсбук-страницу Ирмы Витовской.

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Так, в ютубе распространили фейковое видео, в котором говорилось о якобы смерти украинских звезд. На обложке ролика использовали фото Ирмы Витовской, а заголовок утверждал, что она умерла. Актриса поделилась скриншотом видео и выразила свое возмущение.

Вот скажите, какими надо быть нелюдями, чтобы публиковать подобное. Я то переживу, но у меня есть родители, друзья, старенькие родственники. Если бы кто-то из них получил удар от такой новости? И не боятся же бумеранга, скоты,

– разгневалась Ирма Витовская.

Заметим, накануне в сети также распространили фейк о смерти украинской фехтовальщицы Ольги Харлан. Спортсменка опровергла ту информацию и подчеркнула, чтобы люди следили только за проверенными пабликами, которые распространяют правдивую информацию.