Ірма Вітовська-Ванца розповіла, що перенесла операцію. Однак акторка не розкрила, які проблеми зі здоров'ям у неї виникли.

Про це повідомляє Show 24 з посиланням на фейсбук Вітовської. Кілька годин тому акторка повідомила, що вийшла з наркозу.

Ірма Вітовська-Ванца наголосила, що важливо вчасно проходити обстеження.

Минулого року Бог подарував мені милість вчасно звернутись. На початковій стадії. Тепер щороку я проходжу контроль. Коли ви не запускаєте себе, то все можна виправити й контролювати. Головне – не ховайтесь від проблем. Часто ми живемо, ніби нічого не відбувається, але є хвороби, що не дають про себе чути до останку,

– зазначила акторка.

Вона подякувала лікарям і медсестрам, які перебувають поруч.

Ірмі Вітовській зробили операцію / Скриншот з фейсбуку акторки

У коментарях під дописом люди бажають Вітовській швидкого одужання:

"Ірмо, обіймаю, моя хороша! Одужуй швидше!"

"Одужання якнайшвидшого, люба! Сил тобі".

"Одужання і повного відновлення вам!"

"Пані Ірмо, бережіться! Ви потрібні Україні".

Зауважимо, наприкінці червня Ірма Вітовська перенесла благодійний європейський тур моновистави "Київська перепічка". Причина – різке погіршення стану здоров'я акторки.

Я повертаюсь в Україну. Мені треба лягти трішки в лікарню, у зв'язку з тим, що маю проблеми зі здоров'ям. Останній період був дуже важкий для мене, і тому, мабуть, це все посипалось,

– сказала Вітовська у відеозверненні, яке опублікувала в інстаграмі.

