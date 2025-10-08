Про це повідомляє Show 24 з посиланням на фейсбук Вітовської. Кілька годин тому акторка повідомила, що вийшла з наркозу.
Ірма Вітовська-Ванца наголосила, що важливо вчасно проходити обстеження.
Минулого року Бог подарував мені милість вчасно звернутись. На початковій стадії. Тепер щороку я проходжу контроль. Коли ви не запускаєте себе, то все можна виправити й контролювати. Головне – не ховайтесь від проблем. Часто ми живемо, ніби нічого не відбувається, але є хвороби, що не дають про себе чути до останку,
– зазначила акторка.
Вона подякувала лікарям і медсестрам, які перебувають поруч.
Ірмі Вітовській зробили операцію / Скриншот з фейсбуку акторки
У коментарях під дописом люди бажають Вітовській швидкого одужання:
- "Ірмо, обіймаю, моя хороша! Одужуй швидше!"
- "Одужання якнайшвидшого, люба! Сил тобі".
- "Одужання і повного відновлення вам!"
- "Пані Ірмо, бережіться! Ви потрібні Україні".
Зауважимо, наприкінці червня Ірма Вітовська перенесла благодійний європейський тур моновистави "Київська перепічка". Причина – різке погіршення стану здоров'я акторки.
Я повертаюсь в Україну. Мені треба лягти трішки в лікарню, у зв'язку з тим, що маю проблеми зі здоров'ям. Останній період був дуже важкий для мене, і тому, мабуть, це все посипалось,
– сказала Вітовська у відеозверненні, яке опублікувала в інстаграмі.
Хто ще з відомих людей недавно переніс операцію?
Нещодавно дружина Віктора Павліка розповіла, що незадоволена результатом пластичної операції – йдеться про ліпофілінг обличчя. Катерина Репяхова поділилась, що бажаний результат був лише два тижні, пізніше почалось неприйняття себе, адже підборіддя приносило дискомфорт.