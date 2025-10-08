Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на фейсбук Витовской. Несколько часов назад актриса сообщила, что вышла из наркоза.

Ирма Витовская-Ванца отметила, что важно вовремя проходить обследование.

В прошлом году Бог подарил мне милость вовремя обратиться. На начальной стадии. Теперь каждый год я прохожу контроль. Когда вы не запускаете себя, то все можно исправить и контролировать. Главное – не прячьтесь от проблем. Часто мы живем, будто ничего не происходит, но есть болезни, что не дают о себе слышать до последнего,

– отметила актриса.

Она поблагодарила врачей и медсестер, которые находятся рядом.

Ирме Витовской сделали операцию / Скриншот из фейсбука актрисы

В комментариях под сообщением люди желают Витовской скорейшего выздоровления:

"Ирма, обнимаю, моя хорошая! Выздоравливай скорее!"

"Выздоровления скорейшего, дорогая! Сил тебе".

"Выздоровления и полного восстановления вам!"

"Госпожа Ирмо, берегитесь! Вы нужны Украине".

Заметим, в конце июня Ирма Витовская перенесла благотворительный европейский тур моноспектакля "Киевская перепичка". Причина – резкое ухудшение состояния здоровья актрисы.

Я возвращаюсь в Украину. Мне надо лечь немного в больницу, в связи с тем, что имею проблемы со здоровьем. Последний период был очень тяжелый для меня, и поэтому, видимо, это все посыпалось,

– сказала Витовская в видеообращении, которое опубликовала в инстаграме.

