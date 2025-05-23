Герой мему про шоколадку: чим відомий Ісаак Величко, якого "поховали" росіяни

Ввечері 22 травня у соціальних мережах та ЗМІ розлетілась новина про те, нібито на війні загинув Ісаак Величко. Хлопця знають через участь у шоу "Кохана, ми вбиваємо дітей" та його фразу про шоколадку, що стала мемом.

Show 24 розповість, що треба знати про фейкове повідомлення росіян. Та чим відомий Ісаак Величко серед українців.

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Новина про нібито смерть Ісаака Величка з'явилась на російських пропагандистських ЗМІ близько 20 години з посиланням на "українські ЗМІ". Згодом інформацію почали поширювати у пропагандистських телеграм-каналах, додаючи нібито фото Ісаака зі свічкою поряд. Можна припустити, що знімок був зроблений з допомогою штучного інтелекту.

Пропагандисти заявили, що Ісаак Величко нібито долучився до ЗСУ за контрактом 18 – 24 та начебто "загинув" у бою під Костянтинівкою.



Фейкові повідомлення росіян / Скриншот з соцмереж

Новина й надалі поширювалась інтернетом та українськими ЗМІ й телеграм-каналами. Після 21 години вечора її почали спростовувати, посилаючись начебто на сестру Ісаака, яка заявила, що він живий. Однак знайти й цьому підтвердження теж неможливо.

Ймовірно, все це – вкид російських пропагандистів. Окупанти вдаються до подібних методів, щоб викликати в суспільства сильні емоції й відчай, а ще посіяти хаос в інформаційному просторі. Важливо перевіряти інформацію в офіційних джерелах та не вестися на чутки в соцмережах.

Чим відомий Ісаак Величко

Ісаак Величко народися у Чигирині Черкаської області у 2006 році. Його батько залишив сім'ю, а з матір'ю постійно були конфлікти. Хлопчик став відомим після участі в проєкті "Кохана, ми вбиваємо дітей", що мав налагодити їхні взаємовідносини.

На екрани потрапив момент, як Ісаак скаржився, що теж хоче шоколадку. Цей фрагмент перетворився на мем, що досі згадують у соціальних мережах.

Вона собі шоколадку купила? Гадіна! А я, може, теж хочу шоколадку!

– емоційно сказав хлопчик зі сльозами на очах.

Уривок з "Кохана, ми вбиваємо дітей": відео

У 2016 році Ісаак Величко знову з'явився на телебаченні. Він захопився кулінарією, тому вирішив взяти участь у шоу "МастерШеф – Діти", однак покинув його у другому випуску. Згодом хлопчик ділився, що зміг знайти друзів на проєкті й став популярним у школі.



Ісаак був учасником "МастерШефу" / Фото СТБ

Як пише OBOZ.UA, після школи Ісаак Величко вступив до Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Достеменно невідомо, де хлопець зараз. У деяких коментарях мешканці Чигирину стверджують, що він залишився у місті й з ним все гаразд.