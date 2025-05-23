Він тепло висловився про Неліпу. Відповідне відео з'явилося в телеграм-каналі "Ми-Україна", пише Show 24.

Не пропустіть У Києві прощаються з актором Максимом Неліпою, який загинув на фронті

Анатолій Анатоліч зазначив, що Максим Неліпа був дуже талановитим. На думку шоумена, він – один із найкращих ведучих періоду розквіту українського телебачення.

В побуті він був дуже веселим. Він багато робив руками. Ми збиралися вдома у Макса і його дружини. У нього був кабінет, схожий на кабінет професора з "Назад у майбутнє". Там купа різних речей. Поки всі були на кухні, ми збиралися у цьому кабінеті з хлопцями, він показував речі, які створював своїми руками. Йому дуже все це подобалось,

– сказав Анатоліч.

Шоумен також поділився, що Неліпа багато співав. Анатоліч додав, що йому дуже шкода через те, що в останні роки відбувалося з кар'єрою Максима. Але підкреслив – перш за все шкода, що актора більше немає з нами.

Як зірки відреагували на загибель Максима Неліпи

Чимало зірок вшанували пам'ять Максима Неліпи у соціальних мережах, коли дізналися про його загибель: